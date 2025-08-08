Ένα πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (7/8) στο κέντρο της Αθήνας, με δύο γάλλους τουρίστες να καταγγέλλουν ότι έπεσαν θύματα επίθεσης και ληστείας από οδηγό ταξί που τους μετέφερε.

Ήταν λίγο μετά τις 10 το βράδυ, και οι δύο άνδρες, ηλικίας 26 και 30 ετών, τη στιγμή που αποβιβάστηκαν από το ταξί, στη συμβολή των οδών Μιαούλη και Παπανικολή, στην Ομόνοια, σύμφωνα με τα όσα κατήγγειλαν στους αστυνομικούς, απειλήθηκαν με μαχαίρι από τον οδηγό, ο οποίος τραυμάτισε μάλιστα ελαφρά τον έναν, τους αφαίρεσε άγνωστο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο συνοδός του, που ήταν σε κατάσταση σοκ, περιέγραψε στους αστυνομικούς τις δραματικές στιγμές.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.