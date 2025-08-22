Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ και βουλευτής Ημαθίας του κόμματος, Απόστολος Βεσυρόπουλος πέθανε χθες (21/8) στα 59 του από ανακοπή καρδιάς στην Ακτή Καλογριάς της Χαλκιδικής όπου βρισκόταν για διακοπές .

Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι ήταν εκείνος που συνέβαλε τα μέγιστα ώστε να πολλαπλασιαστούν οι απινιδωτές στην Ελλάδα, με τη Χαλκιδική, μάλιστα, να είναι ο νομός με τον μεγαλύτερο αριθμό σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρει στη Voria.gr ο πρόεδρος και συνιδρυτής της οργάνωσης Kids Save Lives, Αναστάσιος Στεφανάκης, ο οποίος εργάζεται περίπου 20 χρόνια στο ΕΚΑΒ Χαλκιδικής, ήταν τέτοιες ημέρες το 2021 «όταν πήγαμε στο γραφείο του Βεσυρόπουλου και του παρουσιάσαμε το σχέδιό μας για την αύξηση των απινιδωτών σε διάφορα σημεία της χώρας. Παράλληλα, του ζητήσαμε να γίνει μια κομβική κίνηση: να μειωθεί ο ΦΠΑ στους απινιδωτές ώστε να ενθαρρυνθούν πολίτες και φορείς και να αγοράσουν το μηχάνημα που σώζει ζωές. Ο τότε υφυπουργός το δέχτηκε και μάλιστα βοήθησε ώστε να μπουν 2.000 απινιδωτές στα σχολεία».

Σύμφωνα με τον κ. Στεφανάκη, ο Απόστολος Βεσυρόπουλος εισηγήθηκε άμεσα στον τότε υπουργό Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τη μείωση του ΦΠΑ σε 6% για τους απινιδωτές. «Σε λίγες ημέρες αυτό έγινε νόμος του κράτους και οι απινιδωτές σε όλη τη χώρα αυξήθηκαν με γοργό ρυθμό για να φτάσουμε σήμερα να έχουμε τετραπλάσιο σε σχέση με το 2021», συμπληρώνει.

Η μοίρα, ωστόσο, στάθηκε πολύ σκληρή μαζί του και παρότι σήμερα υπάρχουν περίπου 70 απινιδωτές στον δήμο Σιθωνίας, στην παραλία όπου βρισκόταν ο Βεσυρόπουλος δεν έχει τοποθετηθεί τέτοιο μηχάνημα.

Στην Αλεξάνδρεια η κηδεία του

Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, τόπο καταγωγής του θα κηδευτεί ο Απόστολος Βεσυρόπουλος. Η κηδεία του βουλευτή Ημαθίας θα τελεστεί το Σάββατο (23/08) στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Στην τελετή αναμένεται να είναι παρών και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Η νεκρώσιμος ακολουθία θα ψαλεί στις 12:00, ενώ η σορός του θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 10:00.