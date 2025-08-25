Τραγική κατάληξη είχαν, όπως φαίνεται, οι επιχειρήσεις για τον εντοπισμό του Χαλίτ Γιουκάι, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 4 Αυγούστου. Μετά από 19 ημέρες ερευνών και αγωνίας, στη Θάλασσα του Μαρμαρά βρέθηκε σορός που πιστεύεται ότι ανήκει στον συνιδρυτή της εταιρείας Mazu Yachts και γνωστό σχεδιαστή σκαφών αναψυχής. Λίγο αφότου είχε δηλωθεί αγνοούμενος ο τούρκος επιχειρηματίας, είχε εντοπιστεί και το ναυάγιο του σκάφους του, Graywolf.

Η σύνδεσή του με την Ελλάδα είναι στενή, αφού η σύζυγός του είναι Ελληνίδα, που εργάζεται ως υπεύθυνη Μάρκετινγκ και Δημοσίων Σχέσεων στην εταιρεία του κι έχουν μαζί ένα παιδάκι.

Η ανακοίνωση από τις αρχές

Σε γραπτή ανακοίνωσή του, το Γραφείο του Κυβερνήτη του Μπαλίκεσιρ επιβεβαίωσε:

«Στο πλαίσιο των ερευνών που διεξήγαγαν το Λιμενικό Σώμα, η Διεύθυνση Λιμένων και το Γενικό Διευθυντήριο Ασφάλειας Ακτών, στις 23 Αυγούστου και περί ώρα 19:00 εντοπίστηκε σορός που πιστεύεται ότι ανήκει στον Χαλίτ Γιουκάι. Με τη χρήση σόναρ πλευρικής σάρωσης και υποβρύχιων ρομπότ (ROV), εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων, κοντά στο πιθανό σημείο της σύγκρουσης. Οι προσπάθειες ανάσυρσης της σορού βρίσκονται σε εξέλιξη».



Το μοιραίο ταξίδι και τα πιθανά σενάρια

Το θλιβερό περιστατικό σημειώθηκε, ενώ ο Γιουκάι ταξίδευε από τη Γιάλοβα προς τη Μύκονο. Οι αρχές διερευνούν ακόμη το ενδεχόμενο, το σκάφος του να συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο Arel 7, του οποίου ο καπετάνιος συνελήφθη στις 10 Αυγούστου.

Ο 61χρονος καπετάνιος, C.T. αρχικά κρατήθηκε με την κατηγορία για «πρόκληση θανάτου εξ αμελείας». Αφέθηκε ελεύθερος υπό δικαστική επιτήρηση, αλλά αργότερα συνελήφθη ξανά στην Κωνσταντινούπολη, μετά από έφεση των Εισαγγελέων.

Τα δεδομένα από ραντάρ αποκάλυψαν τις κινήσεις του πλοίου στην περιοχή, ενώ οι ερευνητές βρήκαν γρατζουνιές στη πλώρη, οι οποίες προκλήθηκαν – μετά από ανάλυση φωτογραφίων – μετά την εξαφάνιση του επιχειρηματία.

Κάμερες ασφαλείας από το λιμάνι, όπου έδεσε το φορτηγό πλοίο, στις 5 Αυγούστου έδειξαν τον καπετάνιο και το πλήρωμα να επιθεωρούν την πλώρη αμέσως μετά την πρόσδεση, εντείνοντας τις υποψίες.

Οραματιστής του yachting

Ο Χαλίτ Γιουκάι υπήρξε ιδιαίτερα σεβαστός στον χώρο της ναυπήγησης και της ναυτιλίας. Η Mazu Yachts, που ίδρυσε το 2011, ξεκίνησε με σκάφη υποστήριξης και σύντομα καθιερώθηκε στον τομέα των ημι-εξατομικευμένων γιοτ.

Στη συνέχεια, παρουσίασε μοντέλα όπως το Mazu 82 (24,9 μέτρων) και τη ναυαρχίδα της, το 132 DS (40,2 μέτρων), ενώ απέσπασε διακρίσεις και για το Waterlily (28,5 μέτρων), φιναλίστ στα BOAT International Design & Innovation Awards 2024.

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και η αγάπη του για τα σκάφη τον κέρδισε από την παιδική του ηλικία. Μάλιστα, ήταν μόλις έξι ετών, όταν σχεδίασε το πρώτο του σκάφος, στο σχολικό του τετράδιο.

Συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού

Από χθες, κατατίθενται συνεχώς μηνύματα συμπαράστασης και αποχαιρετισμού. Σε ανακοίνωσή της, η τουρκική εταιρεία Mengi Yay ανέφερε: «Θα τον θυμόμαστε πάντα για το πάθος του για τη θάλασσα, το όραμα και τη φιλία του. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους αγαπημένους του και στην οικογένεια της Mazu Yachts».

Συγκινητικά ήταν και τα λόγια της φίλης του και ιδρύτριας της N41 Yachts, Αλεξάνδρα Ποντλίπνα: «Έχω συνεργαστεί με πολλούς σε αυτόν τον χώρο, όμως σπάνια συναντά κανείς κάποιον που δεν κάνει απλώς τη δουλειά του, αλλά τη ζει. Είναι σπαρακτικό ότι έφυγε τόσο νωρίς. Θα μείνει στη μνήμη μας όχι μόνο για τα σκάφη που δημιούργησε, αλλά και για τον τρόπο που ενσάρκωσε το πάθος, την αυθεντικότητα και την ανθρωπιά σε ό,τι έκανε».

Με πληροφορίες από το boatinternational.com