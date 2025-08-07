Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση εξαφάνισης του τούρκου επιχειρηματία το σκάφος του οποίου βρέθηκε κομμένο στα δύο ενώ εκείνος ταξίδευε με προορισμό την Μύκονο. Όπως όλα δείχνουν το σκάφος του εμβολίστηκε από φορτηγό πλοίο.

Οι αστυνομικές Αρχές της Τουρκίας μαζί με το λιμενικό εντόπισαν το στίγμα του φορτηγού να πλέει στην περιοχή την ώρα του ατυχήματος. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν σημάδια γδαρσίματος στο μπροστινό μέρος του φορτηγού πλοίου.

Ο καπετάνιος του πλοίου συνελήφθη και στην κατάθεσή του περιέγραψε όσα έγιναν εκείνο το βράδυ.

«Ένιωσα ένα τρέμουλο στο πλοίο, μετά είδα κομμάτια ξύλου»

«Είχαμε περάσει το νησί του Μαρμαρά. Είχε κατέβει για δείπνο γύρω στις 5:00 μ.μ. Η βάρδια μου ξεκίνησε στις 4:30 μ.μ. Τότε ξαφνικά ένιωσα ένα τρέμουλο. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι έγινε. Κοίταξα μπροστά από το πλοίο και είδα δύο κομμάτια δεξιά και αριστερά μου. Τα είδα σαν κομμάτια ξύλου. Πέρασα μέσα από τη μέση, αλλά μετά από λίγο επέστρεψα με το πλοίο.

Δεν αισθανόμουν άνετα. Εκείνη τη στιγμή, είδα ένα σωσίβιο. Δεν κατάλαβα τι ήταν τα κομμάτια ξύλου που είδα δεξιά και αριστερά μου. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είχε σχέση με το δικό μου πλοίο, συνέχισα τον δρόμο μου» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια τόνισε: «Κανονικά, όταν αντιμετωπίζετε μια τέτοια κατάσταση, ενημερώνεται το Λιμενικό Σώμα . Αλλά στην κατάσταση του μυαλού μου εκείνη τη στιγμή, δεν μπορούσα να σκεφτώ. Υπήρχαν δύο ή τρία πλοία μπροστά μου. Δεν είδα ούτε μάντεψα ότι ήταν ένα πλοίο, επειδή ήταν ακυβέρνητο στη μέση της θάλασσας και δεν είχε καμία σχέση με εμάς. Δεν υπήρξε σύγκρουση. Θα είχαμε ακούσει τον ήχο, θα το είχαμε αντιληφθεί».

Ποιος είναι ο επιχειρηματίας

Ο Χαλίτ Γιουκάι, γεννημένος το 1982, είναι ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της τουρκικής εταιρείας Mazu Yachts, η οποία κατασκευάζει πολυτελή γιοτ. Ξεκίνησε την καριέρα του ως εργάτης σε ναυπηγείο και πραγματοποίησε το όνειρό του να ιδρύσει τη δική του εταιρεία το 2011.

Η εταιρεία Mazu Yachts είναι γνωστή στην Τουρκία για τα μοντέρνα σχέδια και τις προηγμένες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί στην κατασκευή γιοτ.