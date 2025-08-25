Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των 105 ελληνικών και κυπριακών πανεπιστημίων και παρόχων υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ βρίσκεται στην 237η θέση μεταξύ 32.000 πανεπιστημίων παγκοσμίως, σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη «Webometrics Ranking Web of Universities».

Μετά το ΕΚΠΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατατάσσεται στην 249η θέση παγκοσμίως, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 378, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών (524) και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (573). Το πρώτο κυπριακό πανεπιστήμιο, το Δημόσιο Πανεπιστήμιο Κύπρου, βρίσκεται στην 619η θέση παγκοσμίως.

Από 200 χώρες και 32.000 πανεπιστήμια

Η κατάταξη Webometrics, η οποία φέτος συμπληρώνει 22 χρόνια παρουσίας, καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (CSIC). Η κατάταξη περιλαμβάνει περισσότερα από 32.000 πανεπιστήμια από 200 χώρες και αξιολογεί την παρουσία τους στο διαδίκτυο, καθώς και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου.

Κριτήρια αξιολόγησης

Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με βάση την παρουσία και δημοτικότητά τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου, όπως αποτυπώνεται στον αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών τους, αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων που βρίσκονται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Η κατάταξη θεωρείται από τις πλέον έγκυρες παγκοσμίως, καθώς βασίζεται σε δεδομένα που μπορούν να επαληθευτούν άμεσα στο διαδίκτυο, αποφεύγοντας δείκτες που στηρίζονται σε συνεντεύξεις ή ερωτηματολόγια, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάζονται από υποκειμενικότητα. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται στον παγκόσμιο ιστό».

Συχνότητα δημοσίευσης

Η Webometrics δημοσιεύει την κατάταξη για 23η χρονιά από το 2004 και ανανεώνει τα αποτελέσματα δύο φορές τον χρόνο, κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Η λίστα με τα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια και τους παρόχους υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ.

Ολόκληρη η παγκόσμια κατάταξη «Webometrics Ranking Web of Universities» είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο: https://www.webometrics.org/