Μια βαθιά βουτιά στον κόσμο του σπουδαίου Ντέιβιντ Λιντς με οδηγό τον αγαπημένο του αριθμό, το επτά. Παράξενες ιστορίες, ιδιαίτερες συνήθειες κι άγνωστα γεγονότα, όπως αυτά αποκαλύπτονται στον “The Guardian“.

Αφορμή η νέα βιογραφία για το αιρετικό και αινιγματικό τέκνο του κινηματογραφικού κόσμου με τίτλο “David Lynch: His Work, His World” δια χειρός Tom Huddleston, η οποία κυκλοφορεί στις 11 Σεπτεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Quarto.

Εκκεντρικές ιστορίες για τη ζωή και τις συνήθειες του Ντέιβιντ Λιντς, απόλυτα συνυφασμένες με τον μύθο του μυστηριώδη και ιδιοφυή δημιουργού.

Κρατούσε νεκρά ποντίκια στον καταψύκτη του

Ο Ντέιβιντ Λιντς ήταν πρώτα καλλιτέχνης και μετά σκηνοθέτης (αργότερα, θα γινόταν επίσης φωτογράφος, τραγουδοποιός και μουσικός, σχεδιαστής επίπλων και πολλά άλλα). Δημιούργησε έργα εικαστικής τέχνης μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’70 έφτιαξε περίφημα ”kits” με διαμελισμένα ζώα – ένα ψάρι και ένα κοτόπουλο – καρφιτσωμένα σε πίνακες με οδηγίες συναρμολόγησης, σαν παιδικό παιχνίδι.

Αργότερα, σε μια συνέντευξη, θα πει ότι βρισκόταν στα αρχικά στάδια σχεδιασμού ενός κιτ ποντικιών, με τα απαραίτητα εξαρτήματα να βρίσκονται σε σακούλες μέσα στον καταψύκτη του.

Δυστυχώς, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, αλλά ο Λιντς θα συνέχιζε να χρησιμοποιεί ασυνήθιστα αντικείμενα – από νεκρές μέλισσες μέχρι στάχτες τσιγάρων – στα έργα τέχνης του κατά τις επόμενες δεκαετίες.

«Υιοθέτησε» πέντε «Γούντι Τρυποκάρυδους»

Το 1981, ο Ντέιβιντ Λιντς περνούσε με το αυτοκίνητο από ένα βενζινάδικο στο Sunset Boulevard όταν πρόσεξε πέντε κούκλες «Γούντι ο Τρυποκάρυδος» κρεμασμένες από ένα γάντζο στο παράθυρο.

Έκανε μια απότομη αναστροφή και μπήκε μέσα για να τις αγοράσει. Τις ονόμασε Bob, Dan, Pete, Buster και Chucko και τις κράτησε στο γραφείο του, για να τον κάνουν ευτυχισμένο.

«Αυτοί οι τύποι δεν είναι απλά μια παρέα χαζών», επέμενε.

«Ξέρουν ότι υπάρχει πολύς πόνος στον κόσμο. Αλλά μου λένε ότι κάτω από όλα υπάρχει μια διάχυτη ευτυχία, και όσο περισσότερο χρόνο περνάω μαζί τους, τόσο περισσότερο το πιστεύω».

Δυστυχώς, η φιλία δεν μπόρεσε να διαρκέσει για πάντα. Όταν οι κούκλες άρχισαν να επιδεικνύουν «ορισμένα χαρακτηριστικά» που «δεν ήταν και τόσο ωραία», ο Λιντς και τα αγόρια του έπρεπε να χωρίσουν.

Παραλίγο να σκηνοθετήσει την τρίτη ταινία Star Wars

Μετά την επιτυχία του “The Elephant Man”, ο Τζορτζ Λούκας πρότεινε στον Ντέιβιντ Λιντς να αναλάβει τη σκηνοθεσία της τρίτης ταινίας Star Wars. Είχαν μια συνάντηση για να συζητήσουν το έργο και ο Λιντς πάντα έλεγε ότι τηλεφώνησε αμέσως στον Λούκας για να του πει ένα κατηγορηματικό «όχι» και να τον παροτρύνει να σκηνοθετήσει ο ίδιος την ταινία.

Ωστόσο, ο συγγραφέας Μαξ Έβρι αποκάλυψε πρόσφατα ότι, στην πραγματικότητα, οι συζητήσεις συνεχίστηκαν για κάποιο διάστημα και ο Λιντς παρέμεινε η πρώτη επιλογή του Λούκας για αρκετές εβδομάδες μετά τη συνάντησή τους, απορρίπτοντας την πρόταση μόνο όταν υπογράφηκαν τα συμβόλαια για μια άλλη διαστημική σάγκα – το ατυχές Dune.

Έπαθε κήλη, γελώντας

Κατά τη διάρκεια μιας ηχογράφησης για ένα κομμάτι που περιλαμβάνεται στο soundtrack του αριστουργήματός του Twin Peaks: Fire Walk With Me του 1992, ο Λιντς γέλασε τόσο πολύ με τον στενό του φίλο και μουσικό συνεργάτη, τον συνθέτη Άντζελο Μπανταλαμέντι, που κατέληξε στο νοσοκομείο με σοβαρή κήλη.

Το κομμάτι στο οποίο δούλευαν – το δυναμικό jazz-funk «A Real Indication» – απαιτούσε από τον Μπανταλαμέντι να τραγουδήσει τους στίχους του Λιντς με μια βροντερή, υπερβολικά ψεύτικη αμερικανική προφορά, την οποία ο σκηνοθέτης βρήκε τόσο ξεκαρδιστική που τραυματίστηκε σοβαρά.

Αξίζει όμως τον κόπο, καθώς το soundtrack ψηφίζεται τακτικά ως ένα από τα καλύτερα όλων των εποχών.

Έφτιαξε άλμπουμ με μουσική του 12ου αιώνα

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, παρά την προαναφερθείσα κήλη, ο Λιντς ασχολούνταν όλο και περισσότερο με τη σύνθεση, την εκτέλεση και την παραγωγή μουσικής.

Θα έπρεπε να φτάσουμε στο 2011 για να κυκλοφορήσει τελικά ο Λιντς ένα άλμπουμ με δικά του κομμάτια υπό το όνομά του, αλλά εν τω μεταξύ είχε ξεκινήσει μια σειρά μουσικών εξερευνήσεων, από το ηλεκτρικό μπλουζ συγκρότημα BlueBOB, μέχρι τους δίσκους που ηχογράφησε με την τραγουδίστρια Chrystabell.

Ίσως το πιο περίεργο είναι το Lux Vivens, ή Living Light, ένα άλμπουμ που αποδίδεται στον Ντέιβιντ Λιντς και την Jocelyn Montgomery, πρώην μέλος του βρετανικού γοτθικού συγκροτήματος Miranda Sex Garden.

Με λατρεία στη μουσική της γερμανίδας μοναχής του 12ου αιώνα Hildegard Von Bingen, η Montgomery έπεισε τον Λιντς να συνεργαστεί μαζί της σε ένα LP με πνευματικά τραγούδια της Von Bingen, δημιουργώντας μια σειρά από χορωδιακούς ύμνους με τη συνοδεία βιολιού, κιθάρας και επεξεργασμένους ήχους όπως σπαθιά και βόδια.

Είχε εμμονή με το Mad Men

Έχοντας μια επιφυλακτική στάση απέναντι στην τηλεόραση όταν ήταν νεότερος (με εξαίρεση τη νομική σειρά Perry Mason, την οποία αγαπούσε), τις τελευταίες δεκαετίες της ζωής του ο Λιντς έγινε μεγάλος θαυμαστής των τηλεοπτικών σειρών.

Ίσως συνέβαλε σε αυτό το γεγονός ότι ουσιαστικά επανεφηύρε το format με το Twin Peaks, και κάθε σειρά που ακολούθησε – από το The Sopranos έως το Lost και το Breaking Bad – του χρωστάει πολλά. Αλλά η αγαπημένη του σειρά σε αυτή την περίοδο ήταν το Mad Men.

Ο Λιντς συνδέθηκε τόσο συναισθηματικά με τη σειρά, που όταν συνάντησε τους πρωταγωνιστές της, τον Τζον Χαμ και την Ελίζαμπεθ Μος, δεν μπόρεσε να τους αποκαλέσει με τα ονόματά τους, αλλά απλώς αναφέρθηκε σε αυτούς ως τους χαρακτήρες τους, τον Ντον και την Πέγκι. «Το δεχτήκαμε», αποκάλυψε αργότερα η Μος, αν και φαίνεται ότι ο Λιντς δεν τους άφησε και πολλές επιλογές.

Απεχθανόταν τα μεγάλα τραπέζια

Ο Λιντς ήταν και κατασκευαστής επίπλων. Ως παιδί, αναλάμβανε κατασκευαστικά έργα μαζί με τον πατέρα του, μαθαίνοντας να χρησιμοποιεί εργαλεία και να επιδιορθώνει φράχτες, ενώ αργότερα βρήκε δουλειά ως οικοδόμος, διακοσμητής εσωτερικών χώρων και υδραυλικός. («Είναι πολύ ικανοποιητικό», έλεγε, «να κατευθύνεις το νερό με επιτυχία»).

Έχοντας κατασκευάσει τα περισσότερα από τα σκηνικά για τις πρώτες, πειραματικές ταινίες του – συμπεριλαμβανομένου του μεταλλαγμένου μωρού στην πρώτη του ταινία Eraserhead, του οποίου τα ακριβή συστατικά παραμένουν μυστήριο, ο Λιντς αργότερα στράφηκε στην κατασκευή των δικών του επίπλων, μερικές φορές για τα γυρίσματα ταινιών (αρκετά από τα έργα του εμφανίζονται στην ταινία Lost Highway) και μερικές φορές απλά για διασκέδαση.

Ωστόσο, είχε συγκεκριμένη άποψη για το τι ήταν και τι δεν ήταν αποδεκτό έπιπλο. «Τα περισσότερα τραπέζια είναι πολύ μεγάλα», παραπονιόταν, «και πολύ ψηλά. Μικραίνουν το μέγεθος του δωματίου και προκαλούν δυσάρεστη ψυχική δραστηριότητα».

Με πληροφορίες από The Guardian.