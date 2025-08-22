Επισήμως από χθες, κυκλοφορεί και τρέιλερ και ημερομηνία εξόδου για την ταινία «Ανεμώνη» («Anemone») – οικογενειακή υπόθεση των Ντέι-Λιούις: αναγνωρισμένος ως ένας από τους σπουδαιότερους ηθοποιούς της γενιάς του – για κάποιους ο κορυφαίος – ο διαβόητα απόμακρος από τη δημόσια σφαίρα Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, με το μοναδικό ρεκόρ των τριπλών βραβεύσεων με Όσκαρ για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Το αριστερό μου πόδι» (1989) του Τζιμ Σέρινταν, «Θα χυθεί αίμα» (2008) του Πολ Τόμας Άντερσον και «Λίνκολν» (2012) του Στίβεν Σπίλμπεργκ, επιστρέφει φέτος στον κινηματογράφο σε μία σύμπραξη επί της οθόνης με τον 26χρονο γιο του Ρόναν.

Η «Ανεμώνη», όπως μεταφράζεται στα ελληνικά ο τίτλος της ταινίας «Anemone» που συνέγραψαν πατέρας και γιος, σηματοδοτεί μια παύση του ηθοποιού από τη συνταξιοδότηση που πριν από μία οκταετία ανακοίνωσε μέσω λιτής δήλωσης των εκπροσώπων του στα media τον καιρό που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους η αριστουργηματική «Αόρατη κλωστή» (2017) του Πολ Τόμας Άντερσον, δίνοντας του την έκτη του οσκαρική υποψηφιότητα Α΄ Ανδρικού Ρόλου.

Η υπόθεση

Σε πλήρη φόρμα και επιβλητική παρουσία στο τρέιλερ του «Anemone» που μόλις δόθηκε στη δημοσιότητα, ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις κρατάει (φυσικά) τον πρώτο ρόλο ως ερημίτης που αναγκάζεται να σπάσει την 20ετή απομόνωσή του για να συναντήσει τον αδελφό του, που υποδύεται ο Σον Μπιν, στα ψυχρά δάση της βόρειας Αγγλίας. Το οικογενειακό δράμα δεν βαραίνει μόνο η απόσταση ανάμεσα στα δύο αδέλφια, αλλά και η δυσβάσταχτη απώλεια, η εγκατάλειψη, η θεσμική και διαπροσωπική βία – για να επανέλθει στο προσκήνιο ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, ένα πολιτικό υπόβαθρο, υποθέτουμε, θα υπάρχει στην ιστορία.

Τους δύο ηθοποιούς πλαισιώνουν η Σαμάνθα Μόρτον, ο Σάμιουελ Μπότομλι και η Σάφια Όουκλι-Γκριν και οι εταιρείες Focus Features και Universal έχουν τη χαρά της διανομής σε βρετανικό και διεθνές επίπεδο, αντίστοιχα. Πίσω από την παραγωγή της ταινίας (δεν) κρύβεται η εταιρεία κινηματογραφικών παραγωγών Plan B του Μπραντ Πιτ.

Δείτε το τρέιλερ εδώ

Εννοείται ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντάνιελ Ντέι –Λιούις, ηθοποιός που χάνεται κυριολεκτικά στους ρόλους του ακολουθώντας τη μέθοδο Στανισλάφσκι στην υποκριτική, κάνει ένα διάλειμμα από μία ξαφνική φυγή από το σινεμά και την καριέρα του. Είναι γνωστό ότι στα τέλη της δεκαετίας του ’90 αποσύρθηκε μετά τον «Μποξέρ» (1997) για να γίνει τσαγκάρης στην Ιταλία στο πλευρό του διάσημου υποδηματοποιού Στέφανο Μπέμερ και επέστρεψε πέντε χρόνια αργότερα, χάρη στην προτροπή του Μάρτιν Σκορσέζε που του ζήτησε να πρωταγωνιστήσει στις «Συμμορίες της Νέας Υόρκης» (2002).

Για τον Σκορσέζε – θέλουμε να πιστεύουμε – ο Ντέι-Λιούις θα έκανε έναν κόπο ακόμη σε κινηματογραφικό ρόλο, κατά πως άφησε να εννοηθεί ότι θα ήθελε να γίνει ο Αμερικανός σκηνοθέτης στην περσινή βράβευσή του από το National Board of Review σε μία απονομή όπου ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις δεν μπορούσε παρά να είναι παρών.

INFO Η παγκόσμια πρεμιέρα της «Ανεμώνης» έχει οριστεί στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (26 Σεπτεμβρίου – 13 Οκτωβρίου) ενώ η έξοδος της στους κινηματογράφους διεθνώς θα γίνει στις 10 Οκτωβρίου.