Λίγους μήνες αφότου ο Κέβιν Σπέισι επέστρεψε στο προσκήνιο με διπλές εμφανίσεις στο Φεστιβάλ Καννών και μία βράβευση από τον οργανισμό Better World Fund, σειρά έχει το επικείμενο Φεστιβάλ Βενετίας (27 Αυγούστου – 9 Σεπτεμβρίου 2025) όπου θα παρουσιάσει τη νέα του ταινία «Holiguards Saga — The Portal of Force», ένα υπερφυσικό θρίλερ με στοιχεία δράσης που έχει σκηνοθετήσει ο ίδιος. Η παρουσίαση του τρέιλερ θα γίνει σε ειδική προβολή στις 29 Αυγούστου εκτός του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ.

Πρόκειται για την πρώτη σκηνοθετική δουλειά του Σπέισι εδώ και μία 20ετία περίπου, με τους Ντολφ Λούντγκρεν, Ταϊρίς Γκίμπσον, Μπριάνα Χίλντεμπραντ, Ντίσα Πατάνι και Ερικ Ρόμπερτς να πλαισιώνουν τον ηθοποιό και σκηνοθέτη που εμφανίζεται ως πρωταγωνιστής.

Φιλοδοξία της παραγωγής της εταιρείας Elledgy Media, που ανήκει στην Ουκρανή επιχειρηματία Ελβίρα Γκαβρίλοβα Πάτερσον, με έδρα την Πορτογαλία είναι να αποτελέσει η ταινία την έναρξη ενός φραντσάιζ ταινιών όπου ο κόσμος είναι διχασμένος από υπερφυσικές δυνάμεις.

Η ιστορία επικεντρώνεται στη σύγκρουση μεταξύ δύο αρχαίων υπερφυσικών φατριών, των «Holiguards» και των «Statiguards», που διεξάγουν έναν μυστικό πόλεμο για τον έλεγχο της ανθρωπότητας. Εν μέσω της σύγκρουσης, μια γυναίκα ανακαλύπτει ότι είναι κόρη δύο αντίπαλων ηγετών, γεγονός που της δίνει τη δύναμη να τερματίσει τη σύγκρουση. Εντωμεταξύ, ένας στρατηγός των Statiguards προετοιμάζει μια καταστροφική επίθεση στο Παρίσι χρησιμοποιώντας ένα πυρηνικό όπλο και έναν στρατό από πολίτες ελέγχοντας το νου τους και διοχετεύοντας ενέργεια από μια κοσμική πύλη για να αφυπνίσει μια αρχέγονη δύναμη!

Ο χαρακτήρας του Σπέισι παρουσιάζεται ως κεντρική φιγούρα με αμφιλεγόμενο παρελθόν, που γνωρίζει τα μυστικά της πύλης και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις. Η ταινία γυρίστηκε στο Μεξικό την περίοδο 2023-2024, με προϋπολογισμό στα 10 εκατομμύρια δολάρια.

Πάντως το πραγματικό αμφιλεγόμενο παρελθόν του Κέβιν Σπέισι, ο οποίος βρέθηκε στη δίνη του κυκλώνα #MeToo με κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και κακοποίηση και δικαστικές διαμάχες στις οποίες αθωώθηκε ή κρίθηκε αθώος στη Νέα Υόρκη (πολιτική δίκη, 2022) και στο Λονδίνο (ποινική δίκη, 2023), «ξεσκονίζεται» τώρα σε ένα «uncancel» μέσω υψηλού προφίλ εκδηλώσεις με περιορισμένη προβολή.

Η στρατηγική αυτή ξεκίνησε στις Κάννες, παραπλεύρως της mainstream κινηματογραφικής βιομηχανίας και συνεχίζεται στη Βενετία, αλλά και στην Κύπρο, καθώς ο Σπέισι θα βρεθεί στη Λεμεσό στις 15 Νοεμβρίου, στο Parklane, Luxury Collection Resort & Spa, με τη θεατρική-μουσική παράσταση Songs & Stories, όπου θα ερμηνεύσει κλασικά τραγούδια του «Rat Pack» και θα αφηγηθεί προσωπικές ιστορίες από την καριέρα του, συνοδευόμενος από τζαζ μπάντα.

Η αγάπη του έκπτωτου σταρ του «House of cards» (Netflix) για το τραγούδι και την περφόρμανς δεν κρύβεται – τα είχε δώσει όλα στη βιογραφία του Μπόμπι Ντάριν «Πέρα από τη θάλασσα» (2004) – γι’ αυτό και η εμφάνισή του σε ρόλο διασκεδαστή στην Κύπρο δεν ξενίζει.

Και μία ακόμη λεπτομέρεια: η εκδήλωση στη Βενετία για την παρουσίαση της ταινίας του, περιλαμβάνει επίσης την εμφάνιση ενός τραγουδιστή όπερας και του γεωργιανού χορευτικού συγκροτήματος Holiguard Fire, το οποίο δημιούργησε μια σειρά χορευτικών παραστάσεων για την ταινία.