Η καρδιά της διεθνούς επικαιρότητας χτύπησε χθες στον Λευκό Οίκο, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να φιλοξενεί τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες για συνομιλίες υψηλού ρίσκου σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ, όπως ανακοίνωσε, ξεκινά προετοιμασίες για να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση του ουκρανού ηγέτη με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ο Τραμπ ανέφερε στο Truth Social ότι η συνάντηση, σε τόπο που δεν έχει οριστεί ακόμη, θα ακολουθηθεί από τριμερή σύνοδο κορυφής, με παρόντα τον ίδιο, προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση της ειρήνης, έπειτα από 3,5 χρόνια πολέμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν δήλωσε διατεθειμένος να συναντηθεί με τον αρχηγό του ουκρανικού κράτους όταν του τηλεφώνησε ο αμερικανός ομόλογός του.

President Donald J. Trump on the phone with President Putin in the Oval Office. pic.twitter.com/RkWReNAT2b — The White House (@WhiteHouse) August 19, 2025

Τραμπ: Όλοι πολύ χαρούμενοι για τη δυνατότητα ειρήνης

Συγκεκριμένα ο Τραμπ έγραψε:

«Είχα μια πολύ καλή συνάντηση με διακεκριμένους καλεσμένους, τον Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι της Ουκρανίας, τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, τον Πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ της Φινλανδίας, την Πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι της Ιταλίας, τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ του Ηνωμένου Βασιλείου, τον Καγκελάριο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, στον Λευκό Οίκο, η οποία ολοκληρώθηκε με μία επιπλέον συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, οι οποίες θα παρέχονταν από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όλοι είναι πολύ χαρούμενοι για τη δυνατότητα της ΕΙΡΗΝΗΣ μεταξύ Ρωσίας/Ουκρανίας.

Με την ολοκλήρωση των συναντήσεων, τηλεφώνησα στον Πρόεδρο Πούτιν και ξεκίνησα τις διαδικασίες για μία συνάντηση, σε τοποθεσία που θα καθοριστεί, μεταξύ του Προέδρου Πούτιν και του Προέδρου Ζελένσκι. Μετά από αυτή τη συνάντηση, θα έχουμε μια τριμερή, στην οποία θα συμμετέχουν οι δύο Πρόεδροι, καθώς κι εγώ.

Και πάλι, αυτό ήταν ένα πολύ καλό, πρώιμο βήμα για έναν πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια. Ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ συνεργάζονται με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!» είπε.

Ζελένσκι: Πρέπει να συμφωνήσουν και οι 3 πλευρές

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ στηρίζει την τριμερή συνάντηση αλλά πρέπει να συμφωνήσουν και τα τρία μέρη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε τηλεφωνική κλήση με τη ρωσική πλευρά και συζητήθηκαν οι διπλωματικές κινήσεις που θα γίνουν. Η Ρωσία πρότεινε να γίνει μία διμερής συνάντηση και μετά η τριμερής» είπε στις δηλώσεις του βγαίνοντας από τον Λευκό Οίκο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι, αφού εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι ο πόλεμος θα τελειώσει, είπε ότι οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου σκοπεύουν να επισημοποιήσουν «εντός δέκα ημερών» τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρέχουν στην Ουκρανία για να προληφθεί οποιαδήποτε νέα ρωσική επίθεση στη χώρα σε περίπτωση που υπογράψει συμφωνία ειρήνης με τη Μόσχα.

«Οι εγγυήσεις ασφαλείας πιθανόν θα αποφασιστούν από τους εταίρους μας και θα υπάρξουν ολοένα περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς τα πάντα θα γραφτούν στο χαρτί και θα επισημοποιηθούν (…) εντός μιας εβδομάδας, ως και δέκα ημέρες», σημείωσε μετά τις συνομιλίες με τον Τραμπ και ευρωπαίους ηγέτες.

Επιβεβαίωσε πως είναι «έτοιμος» να συναντηθεί σε διμερές επίπεδο με τον Ρώσο ομόλογό του για να λάβει τέλος η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία και αναμένει την τριμερή με τον Τραμπ. Το ζήτημα των εδαφών «θα το συζητήσουμε εγώ κι ο Πούτιν», πρόσθεσε.

Τα θέματα στη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι

Η θετική διάθεση που επικράτησε στις συναντήσεις, καταγράφηκε από πολύ νωρίς στην διμερή συνάντηση που είχαν Τραμπ- Ζελένσκι.

Οι δύο πλευρές εμφανίστηκαν να συμφωνούν ότι το βασικό θέμα συζήτησης είναι τώρα οι εγγυήσεις ασφαλείας που μπορεί να παραχωρηθούν.

Κατά την διάρκεια της ανοιχτής συζήτησης υπήρξαν αναφορές τόσο στο κομμάτι του εδαφικού, όσο και στο ζήτημα της εκεχειρίας, θέματα που απασχόλησαν και την ανοιχτή συζήτηση αργότερα με τους Ευρωπαίους.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Όσον αφορά στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει συμφωνήσει για εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι αυτές θα μπορούσαν να σημαίνουν και στήριξη από τις ΗΠΑ. Από τα λεγόμενα του βέβαια αυτό που προέκυψε είναι ότι η Ευρώπη θα είναι η πρώτη γραμμή άμυνας της Ουκρανίας, αλλά και με την στήριξη των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλώντας για την επιπλέον στήριξη που θα ήθελε ως εγγυήσεις ασφαλείας υποστήριξε πως η χώρα του χρειάζεται στρατεύματα, εξοπλισμούς και πληροφορίες.

Εδαφικό και εκεχειρία, τα θέματα και με τους Ευρωπαίους

Ο Ντόναλντ Τραμπ προώθησε έντονα το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας στις συναντήσεις με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες (Εμμανουέλ Μακρόν, Φρίντριχ Μερτς, Κιρ Στάρμερ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Τζόρτζια Μελόνι, Αλεξάντερ Στουμπ και Μαρκ Ρούτε ως γ.γ. του ΝΑΤΟ), καθώς ήταν ένα από τα θέματα που κατά τα φαινόμενα υπήρξε συμφωνία μεταξύ του ιδίου και του Πούτιν στην Σύνοδο της Αλάσκας την Παρασκευή.

Όσον αφορά στο εδαφικό, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επανειλημμένα ότι θα υπάρξουν ανταλλαγές εδαφών. Σε αυτό απάντησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να απασχολήσει αποκλειστικά την τριμερή συνάντηση, παρουσία του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ, τόσο στην συνάντηση με τον Ζελένσκι όσο και στην διευρυμένη συζήτηση με τους Ευρωπαίους, ανέφερε επίσης ότι στόχος είναι να υπάρξει μια μακρά και διαρκής ειρήνη, για την οποία όμως τόνισε ότι δεν είναι αναγκαία μια εκεχειρία, αλλά η τριμερής συνάντηση.

Στα παραπάνω στην διευρυμένη συνάντηση οι Ευρωπαίοι δεν φάνηκε να συμφωνούν απόλυτα. Επί παραδείγματι στις τοποθετήσεις τους Μακρόν και Μερτς εμφανίστηκαν να θεωρούν ότι για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος θα πρέπει να υπάρξει και εκεχειρία. Οι αναφορές Μελόνι, φον ντερ Λάιεν και Στάρμερ στο θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας καταδεικνύουν ότι το θέμα τους ανησυχεί και θα ήθελαν να δουν ισχυρές εγγυήσεις.