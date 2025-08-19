Τηλεδιάσκεψη για να συζητήσουν τα όσα διαδραματίστηκαν χθες στην Ουάσιγκτον, εκεί όπου η συμμαχία για την Ουκρανία φαίνεται πως άντεξε, καθώς το κλίμα ήταν πολύ θετικότερο απ’ότι τους πρώτους μήνες της προεδρίας Τραμπ, θα έχουν σε λίγη ώρα οι ηγέτες της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων».

Η συνάντηση αυτή θα προηγηθεί εκείνης, που θα έχουν λίγο αργότερα, επίσης μέσω ψηφιακών μέσων, μέσα στην ημέρα, οι ηγέτες της ΕΕ, υπό τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Όσον αφορά τη διάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων», η οποία αποτελείται από τα κράτη που έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν τον αγώνα της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συμπροεδρεύσουν της τηλεδιάσκεψης.

Η συνάντηση του συνασπισμού θα «συνεχίσει τη χθεσινή συνάντηση στην Ουάσινγκτον και θα συνεχίσει τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με το ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία», σύμφωνα με ανακοίνωση του Ελιζέ.

Η τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ

Αμέσως μετά, οι ηγέτες της συμμαχίας, τα κράτη των οποίων αποτελούν και κράτη-μέλη της ΕΕ θα συνδεθούν στην επόμενη διάσκεψη, εκείνη που αφορά μόνο τα μέλη της Ένωσης.

Όπως είναι αναμενόμενο, οι εντατικές διπλωματικές ζυμώσεις για την Ουκρανία αναμένεται να συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό τις επόμενες ημέρες, καθώς η Σύνοδο Κορυφής της Ουάσινγκτον, φαίνεται να φέρνει σημαντικές εξελίξεις, οι οποίες καθιστούν απαραίτητη τη δημιουργία ενιαίας ευρωπαϊκής γραμμής.