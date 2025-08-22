Ταχύτητα σχεδόν 200χλμ/ώρα είχε αναπτύξει στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας ένα Mercedes ML 350, το οποίο εντόπισε ραντάρ της Τροχαίας, το βράδυ της Πέμπτης 21/8.

Όπως μεταδίδει το Lamianow.gr, στο τιμόνι του αυτοκινήτου που έτρεχε με ταχύτητα 198 χλμ./ώρα βρισκόταν ένας 33χρονος Έλληνας.

Κατά την ίδια πηγή, την επιχείρηση ακινητοποίησης του οχήματος ανέλαβε ο διοικητής της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Βοιωτίας μαζί με έναν αξιωματικό και δύο αστυνομικούς.

Το όχημα σταθμεύτηκε στα διόδια της Θήβας για λόγους ασφαλείας, όπου και ακολούθησε η σύλληψη του οδηγού στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Με βάση τον νέο, αυστηρότερο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, του επιβλήθηκε πρόστιμο 700 ευρώ, καθώς και αφαίρεση διπλώματος.

Τσουχτερά πρόστιμα με τον νέο ΚΟΚ

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τον νέο Κ.Ο.Κ αν ο οδηγός υπερβεί το όριο ταχύτητας κατά πάνω από 50 km/h, του επιβάλλεται πρόστιμο 700€ και του αφαιρείται η άδεια οδήγησης για 60 ημέρες. Στην 1η υποτροπή, το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000€ και το δίπλωμα αφαιρείται για 180 ημέρες. Στη 2η υποτροπή, το πρόστιμο φτάνει τα 2.000€ και η αφαίρεση διπλώματος φτάνει το 1 έτος.

Αν ο οδηγός κινηθεί με ταχύτητα πάνω από 200 km/h ή συμμετέχει σε παράνομους αγώνες (κόντρες), το πρόστιμο είναι 2.000€ και το δίπλωμα αφαιρείται για 1 έτος. Η 1η υποτροπή επιφέρει 4.000€ πρόστιμο και 2 χρόνια αφαίρεση, ενώ η 2η φτάνει στα 8.000€ και 4 χρόνια χωρίς δίπλωμα.