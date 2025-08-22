Δύο πρόσωπα θα παρουσιάσει ο καιρός σήμερα Παρασκευή 22/8, σε ένα μίνι κύμα ζέστης, που αναμένεται να είναι και το τελευταίο του φετινού καλοκαιριού, ενώ σε κάποιες περιοχές θα πέσουν και βροχές.

«Βαρομετρικό χαμηλό στη Β. Αδριατική, συνοδευόμενο από ψυχρό μέτωπο που εκτείνεται ως την Τυνησία, κινείται βορειοανατολικά και το νέο εικοσιτετράωρο (Παρασκευή) αναμένεται να προκαλέσει τοπικούς όμβρους και καταιγίδες στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη Δ. Θεσσαλία και την κεντροδυτική Μακεδονία. Επισημαίνεται ότι στο Β. Ιόνιο και τις παράκτιες περιοχές της Ηπείρου τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα».

«Οι άνεμοι» συνεχίζει ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος στον προσωπικό του ιστότοπο, θα πνέουν ΝΔ έως ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και οι υψηλότερες θερμοκρασίες (38 με 39 και πιθανώς τοπικά 40 βαθμοί) θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, την Α. Στερεά και την Α. Πελοπόννησο».

Σύμφωνα με τον ίδιο ο καιρός τις επόμενες μέρες θα διαμορφωθεί ως εξής:

Το Σάββατο (23/8), τοπικοί όμβροι είναι πιθανό να εκδηλωθούν το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 4 με 6 μποφόρ και η ζέστη θα υποχωρήσει σε όλη τη χώρα.

Την Κυριακή (24/8), υπάρχει μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών στη Μακεδονία και την Α. Στερεά-Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Τη Δευτέρα (25/8), λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το απόγευμα στη Μακεδονία. Οι Β-ΒΑ άνεμοι στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα θα παρουσιάσουν ενίσχυση κατά ένα μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς.

Την Τρίτη (26/8), δεν προβλέπονται βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο Ιόνιο και την ηπειρωτική χώρα θα ανέβει κατά 1 με 2 βαθμούς.

Οι περιοχές που θα κάνει πολλή ζέστη

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες -πιθανόν τοπικά να φτάσει και τους 42°C- θα είναι οι Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία.

Οι άνεμοι δεν θα είναι ενισχυμένοι όμως επειδή οι θερμοκρασίες θα είναι υψηλές, ενδέχεται κάποιες περιοχές να μπουν σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο φωτιάς.

Πώς θα μπει ο Σεπτέμβριος

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς βλέπει το καλοκαίρι να κρατάει πολύ και προβλέπει ότι ο Σεπτέμβριος θα μπει με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά επίπεδα.