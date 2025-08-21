Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 21/8 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαούνης, κοντά στην Ιστιαία, στην Βόρεια Εύβοια.

Ήδη έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Λίμνη, το Μαντούδι και την Ιστιαία που επιχειρούν στη Βόρεια Εύβοια και ενισχύονται και με δυνάμεις από Χαλκίδα και Φθιώτιδα ενώ μπήκαν στη μάχη της κατάσβεσης ελικόπτερα και αεροσκάφη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 4η και την 20ή ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.