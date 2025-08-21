5 το πρωί: «Κίτρινη κάρτα» από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Το δημογραφικό πλήττει την εκπαίδευση – Θλιβερή πρωτιά του ΕΣΥ
Επικριτική για τους χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης σε μια σειρά από ζητήματα δικαιωμάτων και ελευθερίων συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας του Τύπου είναι η ετήσια έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οποία αφορά το 2024. Μάλιστα, γίνεται αναφορά για παραβιάσεις δικαιωμάτων.
Στέιτ Ντιπάρτμεντ: «Κίτρινη κάρτα» για ελευθερία του Τύπου και δικαιώματα
- Δικαιώματα και ελευθερίες στην Ελλάδα του 2024: Στην έκθεση του για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην χώρα μας το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, τονίζει ότι «υπήρξαν σοβαρές και αξιόπιστες αναφορές για παραβιάσεις δικαιωμάτων και «για βάναυση, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία»».
- Για την ελευθερία του Τύπου: Η έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρότι υποστηρίζει ότι σε γενικό πλαίσιο η κυβέρνηση στηρίζει την ελευθερία της έκφρασης, συμπληρώνει πως «εγχώριοι και διεθνείς οργανισμοί κατήγγειλαν ότι ασκήθηκαν πιέσεις σε δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης ούτως ώστε να αποφύγουν την κριτική στην κυβέρνηση ή τη δημοσίευση σκανδάλων».
- Παράτυπη κράτηση και κακομεταχείριση: Η έκθεση κάνει συγκεκριμένες αναφορές στους επιζήσαντες της Πύλου και την κράτηση τους επί δίμηνο στην Κόρινθο χωρίς κατηγορίες, αλλά και σε καταγγελίες «για κακομεταχείριση και κακοποίηση από την αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, μειονοτήτων, μεταναστών αιτούντων άσυλο και άλλων».
Ένα βήμα πριν την ιστορική συμφωνία Τουρκία και Αιγύπτου
- Στρατιωτική συνεργασία Τουρκίας – Αιγύπτου: Το Κάιρο πρόκειται να συμμετάσχει στο τουρκικό πρόγραμμα κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών Kaan και στο σύστημα αεροπορικής άμυνας, ενισχύοντας την αμυντική αυτάρκεια και μειώνοντας την εξάρτηση από ξένες τεχνολογίες.
- Αλλαγή ισορροπίας των δυνάμεων στη Μέση Ανατολή: Η συμμετοχή της Αιγύπτου στο πρόγραμμα Kaan ενδέχεται να αναδιαμορφώσει την παραδοσιακή υπεροχή του Ισραήλ στην αεροπορία, δημιουργώντας νέο στρατηγικό πλαίσιο στην περιοχή.
- Διπλωματικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις για την Ελλάδα: Η σύσφιγξη σχέσεων Άγκυρας – Καΐρου, η αμφισβήτηση της ελληνικής ΑΟΖ από την Αίγυπτο και η αλλαγή στάσης της Αιγύπτου μετά τη Λιβύη αναδεικνύουν νέα διπλωματικά και στρατηγικά δεδομένα για την Ελλάδα.
Το δημογραφικό πλήττει την εκπαίδευση
- Το πρόβλημα στην εκπαίδευση: Μείωση παρατηρείται στην εγγραφή μαθητών στην πρώτη δημοτικού, αλλά και φοιτητών στα ΑΕΙ. Το Σεπτέμβριο του 2025, τα παιδιά που θα περάσουν το κατώφλι του δημοτικού σχολείου για πρώτη φορά είναι 71.181, ενώ το 2010 ήταν 115.000. Μάλιστα, το 2026 αναμένεται η δημογραφική καθίζηση να γίνει ακόμα πιο αισθητή και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αφού ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο Λύκειο, τα παιδία που γεννήθηκαν κατά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, το 2009 με 2010.
- Θάνατοι και γεννήσεις τα τελευταία χρόνια: Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ αναφέρουν πως μέσα σε περίπου 15 χρόνια οι γεννήσεις μειώθηκαν κατακόρυφα. Πιο συγκεκριμένα, το 2008 η χώρα κατέγραψε 118.302 γεννήσεις, ωστόσο το 2023, καταγράφηκαν μόλις 71.455. Η μείωση αγγίζει τις 46.847, η οποία το φτάνει κοντά στο 40%.
- Το δημογραφικό στην ατζέντα του ΠαΣοΚ: Σε εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει το κόμμα στις 3 Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστούν 44 κωδικοποιημένα μέτρα, τα οποία αποτελούν τις θέσεις του κόμματος που προέκυψαν μέσα από συνεδρίαση της συντονιστικής ομάδας και συνεργατών του προέδρου, Νίκου Ανδρουλάκη. Ένας από τους βασικούς άξονες είναι και το δημογρφαικό πρόβλημα και θα αφορά την εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής.
Θλιβερή πρωτιά για ελληνικό ΕΣΥ
- Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα: Το 21,9% των Ελλήνων άνω των 16 ετών ανέφεραν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες λόγω οικονομικών λόγων, αναμονής ή απόστασης, το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ (μέσος όρος ΕΕ: 3,6%). Το ποσοστό των φτωχών που δεν έλαβαν την απαραίτητη περίθαλψη φτάνει το 32%.
- Μεγάλες ανισότητες και κοινωνικό χάσμα: Οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ ατόμων που κινδυνεύουν από φτώχεια και των υπολοίπων παρατηρούνται στην Ελλάδα (12,7 ποσοστιαίες μονάδες), υπογραμμίζοντας έντονη κοινωνική ανισότητα στην πρόσβαση στην υγεία.
- Αντίδραση Υπουργού Υγείας και κριτική στα δημοσιεύματα: Ο Άδωνις Γεωργιάδης παραδέχεται τις ελλείψεις και τις αναμονές, αλλά χαρακτηρίζει «ατεκμηρίωτο» το δημοσίευμα της Le Monde που περιγράφει το ΕΣΥ ως διαλυμένο και επικεντρώνεται στην έλλειψη προσωπικού και τις υψηλές ιδιωτικές δαπάνες.
Πότε ξεκινάνε οι αιτήσεις για τους εκπαιδευτικούς μέσω ΑΣΕΠ
- Έναρξη αιτήσεων για εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής: Εκδόθηκε η προκήρυξη 4ΕΑ/2025 του ΑΣΕΠ για την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), κατηγορίας ΤΕ, με σειρά προτεραιότητας ανά κλάδο και ειδικότητα.
- Προθεσμίες υποβολής: Η ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ ανοίγει τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025 στις 08:00 και κλείνει την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 στις 14:00. Η υποβολή αιτήματος επικαιροποίησης και δικαιολογητικών στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. διαρκεί έως την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 στις 14:00.
- Οδηγίες οριστικοποίησης και πληρωμής παραβόλου: Η αίτηση ολοκληρώνεται μόνο με την επιλογή «Οριστικοποίηση» και με τον 20ψήφιο κωδικό παραβόλου σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ». Τονίζεται η προσοχή στη σωστή πληρωμή και αντιστοίχιση του κωδικού παραβόλου με την ηλεκτρονική αίτηση.
