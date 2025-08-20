Η 3η Σεπτέμβριου δεν αποτελεί μόνο μία ημερομηνία που ταυτίζεται με την επέτειο από την ίδρυση του ΠαΣοΚ. Αποτελεί ταυτόχρονα και το ημερολογιακό ορόσημο για την έναρξη της πολιτικής χρονιάς, αλλά και μία ευκαιρία για την ηγεσία του κόμματος να παντρέψει το χθες με το σήμερα.

Όπως έγινε πέρυσι που εορτάστηκαν τα 50 χρόνια ζωής του ΠαΣοΚ, με τους τρεις πρώην προέδρους του κόμματος, τον Κώστα Σημίτη, τον Γιώργου Παπανδρέου και τον Ευάγγελο Βενιζέλου να πλαισιώνουν τον Νίκο Ανδρουλάκη, και να εκπέμπουν ουσιαστικά μήνυμα ενότητας, αλλά και συνέχειας της παράταξης.

Φέτος 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠαΣοΚ όλα θα είναι διαφορετικά. Λίγο πριν πάει στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης και παρουσιάσει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του κόμματος, η Χαριλάου Τρικούπη φιλοδοξεί να δώσει μέσα από την επετειακή εκδήλωση μια πρώτη εικόνα των προγραμματικών θέσεων που έχει για την περιφερειακή ανάπτυξη και την στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

Το παρασκήνιο

Όλο το καλοκαίρι η ομάδα που έχει αναλάβει να τρέξει την εκδήλωση που θα έχει ως κεντρικό της θέμα την ερημοποίηση της υπαίθρου, την περιφερειακή ανάπτυξη και το δημογραφικό δούλεψε μεθοδικά σε προγραμματικό πλαίσιο για να είναι όλα έτοιμα.

Το πρωί της Τρίτης συνεργάτες του προέδρου του ΠαΣοΚ συνεδρίασαν με τηλεδιάσκεψη, μαζί με τον συντονιστή της ομάδας προγράμματος Λευτέρη Καρχιμάκη, την τομεάρχη πρόνοιας Έφη Μπέκου και την αρμόδια βουλευτή για θέματα κοινωνική συνοχής και οικογένειας Κατερίνα Καζάνη, για να πάρουν τις τελικές αποφάσεις για την εκδήλωση.

44 μέτρα – έκπληξη

Στην συνεδρίαση που κράτησε περίπου μία ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες αποφασίστηκε πως τα 130 μέτρα που έχει συγκεντρώσει το κόμμα και αφορούν το δημογραφικοί πρόβλημα, θα κωδικοποιηθούν και θα γίνουν 44.

Στη συνέχεια αυτά τα 44 κωδικοποιημένα μέτρα θα χωριστούν σε τρεις κατηγορίες, σε τρεις άξονες ουσιαστικά και μέσα από αυτές τις κατηγορίες θα αναπτυχθούν οι θέσεις του κόμματος που προέκυψαν μέσα από διάλογο.

Η εκδήλωση

Ο πρώτος άξονας αφορά την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου ανάπτυξης και το Brain Gain. Σύμφωνα με πληροφορίες την συγκεκριμένα θεματική ενότητα θα παρουσιάσει ο Λευτέρης Καρχιμάκης που συγκέντρωσε και επεξεργάστηκε όλα τα δεδομένα που προέκυψαν μέσα από τις περιφερειακές συνδιασκέψεις το προηγούμενο διάστημα και παράλληλα είναι καθηγητής σε πανεπιστήμιο της Ολλανδίας. Μέσα από αυτές τις δύο αυτές ιδιότητες του μπορεί να τοποθετηθεί και πάνω στην επιστροφή των νέων επιστημόνων που είναι το δεύτερο σκέλος της θεματικής.

Ο δεύτερος άξονας της εκδήλωσης για το δημογραφικό, αφορά την εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Όπως όλα δείχνουν στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν και θα εξειδικευθούν στοχευμένα φορολογικά μέτρα, αλλά και τρόποι που θα κάνουν τις συνθήκες εργασίας καλύτερες. Επίσης θα αναλυθεί το πως μπορούν να γίνουν οι υποδομές που στηρίζουν την οικογένεια πιο ποιοτικές. Ενώ ξεχωρίζει το γεγονός πως το ΠαΣοΚ θα προτείνει κάθε οικογένεια να λαμβάνει επίδομα 300 ευρώ τον μήνα για κάθε παιδί μέχρι να τριών ετών.

Ο τρίτος άξονας αφορά τη γήρανση και τις πολιτικές οικογένειας. Σε αυτή την ενότητα θα αναλυθούν οι επιπτώσεις από το ασφαλιστικό και η ανάγκη για ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και υπηρεσιών όπως το βοήθεια στο σπίτι. Επίσης θα ζητηθεί από την κυβέρνηση να εξισωθούν οι τρίτεκνοι με τους πολύτεκνους και να μειωθεί ο ΕΝΦΙΑ στις πολύτεκνες οικογένειες. Παράλληλα, στο πρόγραμμα του ΠαΣοΚ γίνεται ειδική αναφορά για τη δημιουργία ενός δημόσιο κέντρου εξωσωματικής υποστήριξης σε κάθε περιφέρεια, καθώς και το πάγωμα γενετικού υλικού από την ηλικία των 20 ετών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως πριν από την κεντρική τοποθέτηση του Νίκου Ανδρουλάκη θα υπάρξει ένα πάνελ που θα αναπτυχθούν όλες αυτές οι θέσεις του κόμματος με κεντρικούς ομιλητές, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, τον πρώην υπουργό και ακαδημαϊκό Τάσο Γιαννίτση, τον διευθυντή του εργαστήριου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων Βύρων Κοτζαμάνη και τη Διευθύντρια Έρευνών στη διαΝΕΟσις Φαίη Μαρκαντάση