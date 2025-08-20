Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Βέροια η χρήση drone από το δήμο, προκειμένου να γίνεται έλεγχος δασικών πυρκαγιών στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 39 κάτοικοι έχουν υπογράψει επιστολή – υπόμνημα, την οποία και κατέθεσαν στον δήμο, ζητώντας τη μη χρήση drones στο Σέλι (Κάτω Βέρμιο) Ημαθίας.

Πρόκειται για ένα από τα 83 drones, που επιτηρούν τα δάση της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο, που έχει τη βάση του στο Σέλι, επιτηρεί το Βέρμιο, όλο τον κάμπο της Βέροιας αλλά και ένα τμήμα των Πιερίων.

Τι καταγγέλουν οι κάτοικοι

Στην αναφορά τους, οι κάτοικοι επισημαίνουν ότι η παρουσία του μηχανισμού συνιστά παραβίαση της ιδιοκτησίας τους και των προσωπικών τους δεδομένων, ενώ προκαλεί ηχορύπανση σε ώρες κοινής ησυχίας και πλήττει την ιδιωτικότητα.

Επιπλέον, θέτουν ζήτημα νομιμότητας σχετικά με την απόφαση εγκατάστασής του.

Το θέμα έχει ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου Βέροιας και αναμένεται να συζητηθεί την Τετάρτη.

«Δεν τίθεται ζήτημα προσωπικών δεδομένων»

«Ένα drone που πετάει και απλώς για να εντοπίζει μια εστία φωτιάς, προφανώς δεν εμφανίζει πρόσωπα, έτσι δεν είναι; Δεν εστιάζει σε πρόσωπα. Αν είναι έτσι, δεν τίθεται θέμα καν εφαρμογής στη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα», εξήγησε στο MEGA ο Κώστας Μενουδάκος, πρώην πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

«Ας πούμε σε ένα drone το οποίο έχει κάμερα και δεν εστιάζει σε πρόσωπα, αλλά εντοπίζει την εστία της φωτιάς, δεν έχει καν εφαρμογή η νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.

«Αν είναι θερμική κάμερα, δεν θα εστιάζει στο πρόσωπό τους, δεν θα εμφανίζει πρόσωπα. Αλλά και θερμική κάμερα να μην είναι, να είναι μια συνηθισμένη κάμερα, άμα πετάει σε ύψος τέτοιο που δεν αναγνωρίζει πρόσωπα, παρά μόνο σιλουέτες και πάλι δεν τίθεται θέμα εφαρμογής στη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα», συμπλήρωσε.