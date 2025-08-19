Καθώς η σκόνη κατακάθεται μετά τις χθεσινές συνομιλίες του Ντόναλντ Τραμπ, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των ευρωπαίων ηγετών για τον πόλεμο στην Ουκρανία, η προσοχή στρέφεται πλέον στην προοπτική συνάντησης του Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ουκρανό ομόλογό του.

Ο Τραμπ είπε ότι μια συνάντηση μεταξύ των δύο θα μπορούσε να ακολουθηθεί από μια τριμερή συνάντηση, στην οποία θα συμμετείχε ο ίδιος. «Αυτό ήταν ήταν ένα πολύ καλό, πρώιμο βήμα για έναν πόλεμο που διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια» είπε μεταξύ άλλων στο Truth Social.

Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα για να επέλθει ξανά ειρήνη στην Ουκρανία.

Το Sky News ανέλυσε τα βασικά συμπεράσματα από τις συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, του Ουκρανού ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλων Ευρωπαίων ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Βρετανού πρωθυπουργού Σερ Κιρ Στάρμερ.

Εγγυήσεις ασφαλείας

Σε ένα σημαντικό βήμα προς μια συμφωνία, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία.

Ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε ότι θα υπάρξει κάποια μορφή εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, χωρίς όμως να αποκαλύψει εάν αυτό θα περιλαμβάνει Αμερικανούς στρατιώτες.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Πούτιν «συμφώνησε ότι η Ρωσία θα δεχόταν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Νομίζω ότι οι ευρωπαϊκές χώρες θα αναλάβουν μεγάλο μέρος του βάρους. Εμείς θα τις βοηθήσουμε και θα το κάνουμε πολύ ασφαλές».

Τα σχόλιά του έγιναν δεκτά με χαρά από τους Ευρωπαίους ηγέτες, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να δηλώνει ότι είναι «καλό να ακούμε» ότι οι χώρες εργάζονται πάνω σε «εγγυήσεις ασφαλείας τύπου Άρθρου Πέντε».

Το Άρθρο Πέντε του ΝΑΤΟ είναι η αρχή ότι μια επίθεση σε ένα μέλος θεωρείται επίθεση κατά όλων των μελών. «Όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας, μιλάμε για την ολική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής ηπείρου», δήλωσε ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν.

Πρόσθεσε ότι μία εγγύηση που θα ήθελε να προκύψει από οποιεσδήποτε συμφωνίες είναι ότι η Ουκρανία θα πρέπει να μπορεί να διαθέτει έναν «αξιόπιστο» στρατό για «τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες».

Δεν χρειάζεται εκεχειρία για ειρηνευτική συμφωνία

Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν χρειάζεται εκεχειρία στην Ουκρανία, γιατί μια ειρηνευτική συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ενώ η Ουκρανία και η Ρωσία βρίσκονται σε πόλεμο.

«Δεν νομίζω ότι χρειάζεστε εκεχειρία. Ξέρετε, αν κοιτάξετε τις έξι συμφωνίες που έκλεισα φέτος, ήταν όλες κατά τη διάρκεια πολέμου, δεν έκανα καμία εκεχειρία. Ξέρω ότι ίσως είναι καλό να υπάρχει, αλλά μπορώ επίσης να κατανοήσω στρατηγικά γιατί η μία ή η άλλη χώρα δεν θα το ήθελε».

Είπε ότι του άρεσε η «έννοια της εκεχειρίας», γιατί οι άνθρωποι θα σταματούσαν να σκοτώνονται, αλλά «μπορούμε να εργαστούμε σε μια συμφωνία ειρήνης ενώ συνεχίζεται η μάχη».

Όμως ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι «όλοι θα θέλαμε να δούμε μια εκεχειρία. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η επόμενη συνάντηση θα γίνει χωρίς εκεχειρία, οπότε ας εργαστούμε γι’ αυτό και ας προσπαθήσουμε να ασκήσουμε πίεση στη Ρωσία».

Ο Τραμπ αργότερα υποχώρησε λίγο, λέγοντας ότι δεν είχε χρειαστεί εκεχειρία για να τερματίσει άλλους πολέμους, αλλά θα την υποδεχόταν αν ήταν απαραίτητο. «Αν λοιπόν μπορούμε να κάνουμε εκεχειρία, υπέροχα, και αν δεν κάνουμε… πολλές άλλες προτάσεις μας δόθηκαν, πολλές, πολλές, υπέροχες προτάσεις» είπε.

Τριμερής συνάντηση

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είπε ότι «αν όλα πάνε καλά σήμερα», θα υπάρξει τριμερής συνάντηση μεταξύ του ιδίου, του Πούτιν και του Ζελένσκι.

Ο τελευταίος δήλωσε ότι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση και ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι και ο Πούτιν ήταν έτοιμος. Ο Μακρόν είπε ότι ενώ μια τριμερής συνάντηση είναι σημαντική, θα πρέπει επίσης να γίνει μια «τετραμερής» σύνοδος στη συνέχεια.

Δεν ήταν σαφές εάν ο Μακρόν εννοούσε μια συνάντηση στην οποία συμμετέχει μόνο η Γαλλία ή εάν εννοούσε ότι το ΝΑΤΟ, η ΕΕ ή η «συμμαχία των πρόθυμων» θα πρέπει να είναι ο τέταρτος συμμετέχων.

Αρχικά, ο Τραμπ είπε ότι θα καλέσει τον Πούτιν «αμέσως μετά» τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο, αλλά τελικά διέκοψε τη συζήτηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες για να καλέσει τον Ρώσο ομόλογό του στη μέση της συνάντησης, σύμφωνα με διπλωμάτη της ΕΕ.

«Συζήτηση για ανταλλαγές εδαφών»

«Χρειαζόμαστε επίσης να συζητήσουμε πιθανές ανταλλαγές εδαφών», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος πριν από τις πολυμερείς συνομιλίες με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Είπε ότι τέτοιες ανταλλαγές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη «την τρέχουσα γραμμή επαφής».

Ο Τραμπ πρόσθεσε: «Αυτό σημαίνει την πολεμική ζώνη, τις γραμμές πολέμου που υπάρχουν τώρα, αρκετά προφανείς, πολύ λυπηρές, στην πραγματικότητα, να τις κοιτάς και τις διαπραγματευτικές θέσεις».

Αυτό συμβαίνει αφού ο Πούτιν φέρεται να έχει ζητήσει να ελέγξει τις ανατολικές περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της συνόδου στην Αλάσκα με τον Τραμπ ως προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου. Σε αντάλλαγμα, η Ρωσία θα παραχωρούσε άλλα ουκρανικά εδάφη που κατέχονται από τα στρατεύματά της, σύμφωνα με διάφορες ειδησεογραφικές αναφορές που επικαλούνται πηγές κοντά στο θέμα.

Τα ρωσικά στρατεύματα κατέχουν επί του παρόντος μεγάλα τμήματα των δύο περιοχών και, τον Σεπτέμβριο του 2022, η Μόσχα ανακοίνωσε ότι τις προσάρτησε επίσημα, μαζί με τις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια, σε μια κίνηση που απορρίφθηκε και καταδικάστηκε ως παράνομη από τη Δύση.

Ο Ζελένσκι είχε προηγουμένως αποκλείσει το ενδεχόμενο παράδοσης οποιουδήποτε εδάφους στη Μόσχα.

Η στρατηγική «κολακείας»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δεδομένης της έντονα τεταμένης προηγούμενης επίσκεψής του στο Οβάλ Γραφείο τον Φεβρουάριο, κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για να γοητεύσει τους Αμερικανούς οικοδεσπότες του, περιλαμβάνοντας έξι διαδοχικά «ευχαριστώ» μέσα στα πρώτα λεπτά της συνάντησης.

Την τελευταία φορά που επισκέφτηκε τον Λευκό Οίκο, ο Αντιπρόεδρος JD Vance ο Ζελένσκι είχε επιπλήξει τον Ουκρανό για έλλειψη ευγνωμοσύνης για την υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Αυτή τη φορά, ο Ζελένσκι φορούσε σκούρο κοστούμι αντί για την παραδοσιακή στρατιωτική του στολή. Ο Ζελένσκι επιδίωξε επίσης να χτίσει «οικογενειακούς» δεσμούς κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παραδίδοντας στον οικοδεσπότη του μια επιστολή από την Πρώτη Κυρία της Ουκρανίας, Όλενα Ζελένσκα, για να παραδοθεί στην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ. «Δεν είναι σε εσάς – [είναι] για τη γυναίκα σας», του είπε ο Ζελένσκι σύμφωνα με το BBC.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κολάκεψαν επίσης τον Τραμπ πριν από τη συνάντησή τους, επευφημώντας τον που κατάφερε να τους μαζέψει όλους γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

«Θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω για την ηγεσία σας», είπε ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε ότι, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε ένδειξη ότι η Ρωσία ήθελε να προχωρήσει προς την ειρήνη, «κάτι είχε αλλάξει» χάρη στον Τραμπ.

Παρά τον θερμό τόνο, οι Ευρωπαίοι προσπάθησαν να μεταφέρουν ότι και αυτοί αισθάνονται εκτεθειμένοι σε οποιαδήποτε μελλοντική ρωσική επιθετικότητα. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είπε στους συναδέλφους του σοβαρά: «Όταν μιλάμε για εγγυήσεις ασφαλείας, μιλάμε επίσης για το ζήτημα της ασφάλειας της ευρωπαϊκής ηπείρου».