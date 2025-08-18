Η αυστραλιανή εταιρεία Qantas είναι αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει δοθεί ποτέ σε αετροπορική για παραβίαση των εργατικών νόμων, καθώς απέλυσε παράνομα 1.820 εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κoρωνοϊού.

Ο δικαστής Μάικλ Λι επέβαλε ποινή 90 εκατομμυρίων AUD (59 εκατ. δολάρια ΗΠΑ) και επέκρινε την εταιρεία για τις ενέργειές της κατά τη διάρκεια της μακράς δικαστικής διαδικασίας καθώς ζήτησε συγγνώμη, αλλά ήταν η «λάθος μορφή συγγνώμης».

Μίλησε για δηλώσεις που θύμιζαν περισσότερο επικοινωνιακή άμυνα παρά πραγματική μεταμέλεια, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην απουσία της διευθύνουσας συμβούλου Βανέσα Χάντσον από τη διαδικασία.

«Θα ήταν υπερβολικό να συμπεράνουμε ότι η Qantas είναι απλώς σαν τον Ταρτούφ, που επικαλείται την αρετή μόνο όταν είναι στην γωνία και προσποιείται μετάνοια χωρίς να έχει πραγματική ενοχή», δήλωσε ο δικαστής, αναφερόμενος στο γαλλικό έργο του Μολιέρου του 1664. «Πιστεύω ότι οι υπεύθυνοι της Qantas πλέον έχουν κάποιες πραγματικές ενοχές, αλλά αυτό πιθανότατα αντικατοπτρίζει τη ζημιά που προκάλεσε αυτή η υπόθεση στην εταιρεία», πρόσθεσε.

«Ιδιοτελής και παράνομη απόφαση»

Η αρχική απόφαση αμφισβητήθηκε χωρίς επιτυχία από την Qantas, η οποία επίσης ζήτησε μικρότερη ποινή. Η αεροπορική έχει ξεχωριστά συμφωνήσει σε ένα πακέτο αποζημίωσης 120 εκατ. AUD για τους απολυμένους εργαζομένους αναφέρουν σε δημοσίευμά τους οι Financial Times.

Η Χάντσον δήλωσε ότι η απόφαση να ανατεθούν σε εξωτερικούς συνεργάτες οι θέσεις προκάλεσε «πραγματική βλάβη» στους εργαζόμενους και ότι η εταιρεία θα πληρώσει το πρόστιμο.

«Η απόφαση να ανατεθούν εξωτερικά οι εργασίες πριν από πέντε χρόνια, ιδιαίτερα σε μια τόσο αβέβαιη περίοδο, προκάλεσε πραγματικές δυσκολίες για πολλά από τα πρώην μέλη της ομάδας μας και τις οικογένειές τους. Οι συνέπειες δεν επηρεάσαν μόνο όσους έχασαν τη δουλειά τους, αλλά ολόκληρο το προσωπικό μας», δήλωσε.

Το δικαστήριο, το οποίο θα μπορούσε να επιβάλει μέγιστο πρόστιμο 121 εκατ. AUD, διέταξε να καταβληθούν 50 εκατ. AUD στο Σωματείο Εργαζομένων Μεταφορών (TWU), το οποίο υπέβαλε την υπόθεση κατά της αεροπορικής, με τους δικαιούχους των υπόλοιπων 40 εκατ. AUD να καθοριστούν σε μεταγενέστερη ακρόαση. Το σωματείο δήλωσε ότι αυτά τα κεφάλαια θα πρέπει να καταβληθούν στους επηρεαζόμενους εργαζόμενους.

«Δεν τους απέλυσαν απλώς, τους είπε η Qantas ότι ήταν παρανοϊκοί που αμφισβητούσαν την απόφαση. Αυτή η σκληρή, ιδιοτελής και παράνομη απόφαση να τους πετάξουν στον δρόμο αξίζει δικαίως την μεγαλύτερη ποινή αυτού του είδους» είπε ο Μάικλ Κέιν, εθνικός γραμματέας του TWU