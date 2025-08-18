Πέθανε στη Ρόδο ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) Χρυσόστομος Σταμούλης, ενώ συμμετείχε σε συνέδριο για την ανάδειξη του ρόλου της Παναγίας στο μυστήριο της Σωτηρίας, αλλά και η διαχρονική Ιστορία του Ι.Ν. Παναγίας Καθολικής.

Στην Επιστημονική, Θεολογική και Ιστορική Ημερίδα, που διοργανώνει μεθαύριο (Τετάρτη) η Εκκλησιαστική Επιτροπή του Ι.Ν. Παναγίας Καθολικής, με την ευλογία του Σεβ. Μητροπολίτου Ρόδου Κυρίλλου και υπό τη Αιγίδα της Ι.Μ. Ρόδου, στο πλαίσιο της Μεγάλης Θεομητoρικής Εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου κατά την οποία εορτάζει ο συγκεκριμένος Ιερός Ναός, ο Χρυσόστομος Σταμούλης επρόκειτο να κάνει εισήγηση με θέμα: «Σχόλιο στη διδασκαλία του Αγίου Κυρίλλου Αλεξανδρείας για την Παρθένο Μαρία».

«Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, μακάρι να είναι ο τελευταίος άνθρωπος που φεύγει έτσι αδόκητα και πρόωρα από τη ζωή, γιατί είχε να προσφέρει ακόμα και γνωρίζω ότι ο ίδιος οργάνωνε και σχεδίαζε αρκετά πράγματα», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, λίγο μετά την είδηση του θανάτου του, ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ Ηλίας Γ. Ευαγγέλου, τονίζοντας ότι «αφήνει ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό για τη σπουδή της ορθόδοξης θεολογίας».

Ποιος ήταν ο Χρυσόστομος Σταμούλης

Ο πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας αναφέρθηκε στην εκπαιδευτική πορεία του Χρυσόστομου Σταμούλη, ο οποίος υπηρέτησε επί πολλά χρόνια στο συγκεκριμένο τμήμα του ΑΠΘ. «Νεότατος εξελέγη Λέκτορας και έκτοτε ανέβηκε στην ακαδημαϊκή ιεραρχία, φτάνοντας μέχρι και τη βαθμίδα του Καθηγητή. Υπηρέτησε επίσης ως πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας για δύο συνεχόμενες θητείες, ενώ υπηρέτησε και ως Κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής.

Η εκπαιδευτική δραστηριότητά του περιέλαβε μεγάλο εύρος μαθημάτων, ξεκινώντας από τη δογματική και συμβολική θεολογία, που ήταν το γνωστικό του αντικείμενο, αλλά επεκτάθηκε και σε ζητήματα πολιτισμού και τέχνης, προσπαθώντας να “παντρέψει” τόσο στα συγγράμματά του όσο και στη διδασκαλία του τη δογματική διδασκαλία της εκκλησίας με την τέχνη, με διάφορες μορφές τέχνης» ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο πρόεδρος του τμήματος Θεολογίας ΑΠΘ δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι ο εκλιπών αφιέρωσε μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του στη μουσική, αφού υπήρξε μουσικός, διευθυντής χορωδίας και συνθέτης, έχοντας αφήσει μια σημαντική παρακαταθήκη που περιλαμβάνει μουσικούς δίσκους, ενώ πρόσθεσε ότι «έχει τιμηθεί για το έργο του από διάφορους φορείς, αλλά και από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος τον ενέταξε στον όμιλο των Οφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου».

Η ανακοίνωση της Θεολογικής Σχολής

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του αγαπητού συναδέλφου και πρώην Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ, Χρυσοστόμου Σταμούλη.

Η ακαδημαϊκή του πορεία, το ήθος και η αφοσίωσή του στην επιστήμη και την εκπαίδευση υπήρξαν πηγή έμπνευσης για όλους μας.

Η συμβολή του στη Θεολογική Σχολή και την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα θα παραμείνει ανεξίτηλη.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του.

Ας είναι η μνήμη του αιωνία».