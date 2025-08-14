Σε ηλικία 78 ετών απεβίωσε την Τετάρτη 13 Αυγούστου ο κινηματογραφιστής Θανάσης Ρεντζής, γνωστός κυρίως για τις πειραματικές κινηματογραφικές ταινίες του «Μαύρο-Άσπρο» (1973, συν σκηνοθεσία με τον Νίκο Ζερβό) και «Ηλεκτρικός άγγελος» (1981), αλλά και για το θεωρητικό του έργο.

Ο Θ. Ρεντζής γεννήθηκε το 1947 στο Αίγιον Αχαΐας και σπούδασε σκηνοθεσία στην Ανωτάτη Σχολή Θεάτρου – Κινηματογράφου Αθηνών. Αρχικώς, εργάσθηκε στο Διεθνές Βιβλιοπωλείο Παντελίδη και το 1968, υπήρξε μέλος της ομάδας διεπιστημονικής μελέτης και έρευνας για τα Μαθηματικά, την Κυβερνητική, τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας και κυρίως τον Κινηματογράφο (μαζί με τους Φ. Καραμήτσο, Στ. Πουλάκη και Θανάση Καστανιώτη).

Η πορεία και το έργο του

Τον χειμώνα του 1970, ο Ρεντζής μαζί με τον Δημήτρη Σπέντζο, ίδρυσε το Κέντρο Πειραματικού Κινηματογράφου, που λειτούργησε για μια τριετία. Το 1974, μετά την πρώτη ταινία του, ίδρυσε μαζί με τον Θανάση Καστανιώτη το περιοδικό ΦΙΛΜ, μια περιοδική έκδοση ανάλυσης και θεώρησης του κινηματογράφου, με σκοπό τη θεωρητική σπουδή της 7ης Τέχνης. Προσανατολισμός του εντύπου, το οποίο ο Ρεντζής διηύθυνε ως το 1986, ήταν οι πρωτοπορίες και ο πειραματισμός. Επίσης, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου.

Το 1975, ο Ρεντζής γύρισε τη δεύτερη ταινία του, «Βιο-γραφία», η οποία κέρδισε το Γ΄ Βραβείο στο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και διακρίθηκε σε διάφορα διεθνή φεστιβάλ, όπως της Μπολόνια και του Ρότερνταμ. Το 1977, έκανε το «FICTION» για την EXPO ARTE στο Μπάρι και από τις Εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφόρησε το τομίδιο με τη μελέτη «Οι πρωτοπορίες στον κινηματογραφο».

«Ο Ηλεκτρικός άγγελος»

Την ίδια χρονιά, ο Ρεντζής έγινε επικεφαλής της αντίδρασης των Ελλήνων Κινηματογραφιστών, κατά της τότε κυβερνητικής πολιτικής και διοργάνωσε το καλούμενο (και ιστορικό πλέον) «Αντιφεστιβάλ Θεσσαλονίκης». Τέσσερα χρόνια αργότερα, παρουσίασε τον «Ηλεκτρικό άγγελο», που παραμένει η γνωστότερη δημιουργία του και τιμήθηκε στη Θεσσαλονίκη με ειδική διάκριση για τον πειραματικό χαρακτήρα της και το βραβείο καλύτερης μουσικής (Δημήτρης Παπαδημητρίου).

Αργότερα, ο Ρεντζής διετέλεσε διαδοχικά Γραμματέας και Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, καθώς και μέλος του τριμελούς Προεδρείου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημιουργών Οπτικοακουστικών Έργων [F.E.R.A.]. Επίσης, ως προς το κινηματογραφικό σκέλος και τους φωτισμούς, συνεργάσθηκε με τον Ιάνη Ξενάκη στο «Πολύτοπο Μυκηνών» (1978), υπήρξε βασικός ομιλητής για θέματα Κινηματογράφου και Νέων Μέσων των Ελεύθερων Ανοικτών Πανεπιστημίων (από το 1981 έως το 1986), εξέδωσε ανθολόγιο με θεωρητικά κείμενα και τίτλο «Κινηματογράφος: Πρακτική και ιδεολογία», γύρισε μια σειρά εννέα ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση (τότε ΕΤ1), με τίτλο «Η Ελληνική Τυπογραφία» και το 1986 ανέλαβε τη διεύθυνση, καθώς και την αναδιοργάνωση του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, θέση από την οποία παραιτήθηκε λόγω ουσιαστικών διαφωνιών με τους συνδικαλιστικούς φορείς του κινηματογραφικού χώρου.

Το πέρασμα από την ΕΡΤ

Επίσης, ο Ρεντζής για ένα διάστημα είχε διατελέσει διευθυντής του Τομέα Ψυχαγωγίας της ΕΤ1. Για το ARTE γύρισε το μουσικό ντοκιμαντέρ «The athenian fusion», ενώ ανάμεσα στις πολλές άλλες συνεργασίες του ήταν και με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε., στο ερευνητικό πρόγραμμα «Καταγραφή & αποτίμηση, του ιστορικού βιομηχανικού εξοπλισμού της Ελλάδος», για το οποίο δημιούργησε το ντοκιμαντέρ «Σιωπηλές μηχανές».

Τέλος, δίδαξε το μάθημα της Αισθητικής του Κινηματογράφου και των Νέων Μέσων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών «Ψηφιακές μορφές τέχνης».