Την τελευταία του πνοή του άφησε στα 88 του χρόνια ο Ρόνι Ρόντελ Τζούνιορ, ο κασκαντέρ που έγινε διάσημος από το εξώφυλλο του άλμπουμ των Pink Floyd “Wish You Were Here” στο οποίο εμφανίζεται να ανταλλάζει μία χειραψία με τον συνάδελφο του Ντάνι Ρότζερς, ενώ το πίσω μέρος του σώματός του φλέγεται.

Ο κασκαντέρ και ηθοποιός του Χόλιγουντ πέθανε στις 12 Αυγούστου σε ένα γηροκομείο στην πολιτεία του Μισούρι των ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του διαδικτύου.

Ο Ρόνι Ρόντελ Τζούνιορ γεννήθηκε στην Καλιφόρνια το 1937 και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο ως έφηβος, στη δεκαετία του ’50, στην ταινία “Ma and Pa Kettle at the Fair”.

Το πρώτο του βήμα ως κασκαντέρ ήρθε με τη σειρά “Soldiers of Fortune” (1955-1957), ανοίγοντας τον δρόμο για μια σπουδαία καριέρα. Από τη δεκαετία του ’60 μέχρι και τα ’90s συμμετείχε σε εμβληματικές αμερικανικές σειρές όπως οι “Charlie’s Angels”, “Dynasty” και “Baywatch”, αλλά και σε θρυλικές ταινίες όπως οι “Spartacus”, “Diamonds Are Forever” και “The Karate Kid”.

Ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά του stunt ήταν το άλμα από έναν φλεγόμενο στύλο που κατέρρεε, το οποίο πραγματοποίησε για την ταινία περιπέτειας “Kings of the Sun” (1963).

Στα τελευταία χρόνια της καριέρας του εργάστηκε ως συντονιστής κασκαντέρ.

Η εμφάνιση για τους Pink Floyd

Η πιο διάσημη στιγμή του δεν είναι άλλη από τη φλεγόμενη εμφάνιση για το εξώφυλλο του άλμπουμ “Wish You Were Here των Pink Floyd το 1975.

Αυτό που δεν γνωρίζουν πολλοί, ωστόσο, είναι πως κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, ο άνεμος άλλαξε κατεύθυνση με τις φλόγες να χτυπάνε το πρόσωπό του. Έτσι έχασε ένα φρύδι, αλλά και μέρος από το χαρακτηριστικό μουστάκι του.