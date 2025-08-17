Βίαια επεισόδια ξέσπασαν σε πολλές πόλεις της Σερβίας, κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Μάλιστα, το εξαγριωμένο πλήθος λεηλάτησε τα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος, ενώ η αστυνομία προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις. Το Βάλιεβο στην Δυτική Σερβία μετατράπηκε σε εμπόλεμη ζώνη.

Οι Αρχές προσπάθησαν να διαλύσουν τους διαδηλωτές με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες, ενώ εκείνοι ζήτησαν την παραίτηση του προέδρου Βούτσιτς, τον οποίο θεωρούν υπεύθυνο για τις περιπτώσεις διαφθοράς μετά τον θάνατο 16 ανθρώπων, όταν κατέρρευσε υπόστεγο στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ.

Και εκεί, τη νύχτα που πέρασε, διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, ζητώντας την παραίτηση του Αλεξάντερ Βούτσιτς.

Η οργή ξεχειλίζει μετά και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 25χρονου από αστυνομικό σε διαδηλώσεις των προηγούμενων ημερών αλλά και τη σύλληψη ανήλικων.

Παρόμοιο το σκηνικό και στους δρόμους του Βελιγραδίου. Την περασμένη Τετάρτη, 27 αστυνομικοί και περίπου 80 πολίτες τραυματίστηκαν και 47 άτομα συνελήφθησαν σε συγκρούσεις σε όλη τη χώρα.