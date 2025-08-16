Βίαια επεισόδια ξέσπασαν για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα στο Βελιγράδι, όταν αντικυβερνητικοί διαδηλωτές συγκρούστηκαν με υποστηρικτές του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS). Η αστυνομία επενέβη δυναμικά για να διαλύσει τα πλήθη, προχωρώντας σε δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις.

Οι διαδηλώσεις, που συγκλονίζουν τη Σερβία τους τελευταίους μήνες, πυροδοτήθηκαν από την τραγωδία της 1ης Νοεμβρίου 2024 στο Νόβι Σαντ, όταν η κατάρρευση σιδηροδρομικού σταθμού στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους. Το δυστύχημα αποδόθηκε στην ενδημική διαφθορά, μετατρέποντας το πένθος σε κοινωνική οργή.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε εκ νέου αυτή την εβδομάδα, όταν ομάδες υποστηρικτών του SNS –ορισμένοι κουκουλοφόροι– επιτέθηκαν σε διαδηλωτές, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για την κλιμάκωση.

Την Πέμπτη, η ένταση μεταφέρθηκε στη βόρεια Σερβία, με διαδηλωτές να επιτίθενται στα γραφεία του SNS στο Νόβι Σαντ. Έσπασαν τζάμια, πέταξαν έπιπλα και αντικείμενα στον δρόμο και εκτόξευσαν αυγά και μπογιές στην είσοδο του κτιρίου. «Έχει τελειώσει», φώναζαν εν χορώ, καταγγέλλοντας την 13χρονη διακυβέρνηση του προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Οι κινητοποιήσεις έχουν αποκτήσει έντονα πολιτικό χαρακτήρα, με τους διαδηλωτές να ζητούν την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Ο Βούτσιτς, ωστόσο, απορρίπτει το αίτημα, κατηγορώντας ξένες δυνάμεις για συνωμοσία με στόχο την αποσταθεροποίηση της χώρας.

Η Σερβία φαίνεται να βρίσκεται πλέον σε τροχιά παρατεταμένης πολιτικής κρίσης, καθώς η κοινωνική αγανάκτηση συναντά την αποφασιστικότητα μιας κυβέρνησης που δεν δείχνει διατεθειμένη να υποχωρήσει.