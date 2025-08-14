Αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στις εθνικές οδούς, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν για τα νησιά με αφορμή την αργία του Δεκαπενταύγουστου.

Στον Πειραιά, κατά διαστήματα προκαλείται μποτιλιάρισμα στη Γούναρη, την Αλιπέδου και τους δρόμους πέριξ του λιμένα.

Ενδεικτικά, από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα αναχωρούν 27 πλοία προς Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη, καθώς και 35 δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Η πληρότητα των δρομολογίων σε πολλές περιπτώσεις αγγίζει σχεδόν το 100%, ενώ οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ενισχύσει τα προγράμματά τους για να καλύψουν τη ζήτηση.

Σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 27 απόπλοι πλοίων, ενώ προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού θα πραγματοποιηθούν 35 δρομολόγια συμβατικών και 18 ταχυπλόων. Από τη Ραφήνα αναχωρούν 11 πλοία και από το Λαύριο 9.

Μόνο χθες, Τετάρτη 13 Αυγούστου, από τον Πειραιά ταξίδεψαν 24.130 επιβάτες σε 25 δρομολόγια, ενώ για τον Αργοσαρωνικό μετακινήθηκαν 7.783 επιβάτες σε 36 δρομολόγια. Από τη Ραφήνα καταγράφηκαν 10 απόπλοι με 6.806 επιβάτες και από το Λαύριο 8 δρομολόγια με 2.225 επιβάτες.

Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, διευκολύνοντας την ομαλή ροή των ταξιδιωτών, ενώ απευθύνει έκκληση στους επιβάτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρχών για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Έκτακτα μέτρα στους δρόμους

Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν:

Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής.

Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

Εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης.

Ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα της Τροχαίας εντός των πόλεων.

Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.).

Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους κ.λπ.).

Έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς – υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.

Ενημέρωση των πολιτών, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της

Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό, για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Παράλληλα, κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς, ως εξής:

Την Πέμπτη 14 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 22:00, καθώς και την Παρασκευή 15 Αυγούστου από τις 08:00 έως τις 13:00, για το ρεύμα εξόδου.

Την Κυριακή 17 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 23:00, για το ρεύμα εισόδου.

Για την ασφαλή μετακίνηση και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, η Τροχαία συνιστά στους πολίτες:

Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

Να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.

Να μη χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.

Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων.

Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες.

Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές ικανότητές τους και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους.

Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη.

Πώς κυκλοφορούν οι αστικές συγκοινωνίες

Ακόμα λιγότερα είναι, ενόψει Δεκαπενταύγουστου, τα ήδη μειωμένα – λόγω καλοκαιριού – δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Ειδικότερα, το Μετρό κινείται ως εξής:

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

Από Δευτέρα 11 έως και την Κυριακή 17 Αυγούστου τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 12,5′, συμπεριλαμβανομένης και της Παρασκευής 15 Αυγούστου 2025.

Τα δρομολόγια μεταξύ 5:00 – 5:30 και 23:30 – 1:00 πραγματοποιούνται πάντα ανά 15′.

Γραμμή 2 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 15 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 9,5′ – 11′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 12,5′ πριν τις 7:00 και μετά τις 22:00.

Από Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 15′.

Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′.

Γραμμή 3 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 8,5′ – 10′ έως τις 22:00, ανά 11,5′ μετά τις 22:00.

Από Παρασκευή 15 Αυγούστου έως Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 10′ μεταξύ 8:00 – 22:00, ανά 11,5′ τις υπόλοιπες ώρες.

Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′. Τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο πραγματοποιούνται καθημερινά ανά 36′.

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Συνεχίζεται η εφαρμογή, μέχρι και το άνοιγμα των σχολείων, του θερινού προγράμματος δρομολογίων στα Λεωφορεία και Τρόλεϊ της Αθήνας.

Tην Παρασκευή 15 Αυγούστου θα ισχύουν τα δρομολόγια Κυριακής και Αργιών.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια που ισχύουν κάθε μέρα από την εφαρμογή OASA Telematics ή το telematics.oasa.gr.

Τραμ

Από Δευτέρα 11 Αυγούστου έως και Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 15′.

Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 25′.

Προαστιακός

Ισχύει το κανονικό πρόγραμμα δρομολογίων. Η Hellenic Train δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει την αναστολή συγκεκριμένων δρομολογίων για την Παρασκευή 15 Αυγούστου.