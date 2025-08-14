Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ευλάβεια θα γιορταστεί αύριο ο Δεκαπενταύγουστος σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται για μεγάλη εορτή της χριστιανοσύνης, με την Ορθόδοξη Εκκλησία να τιμά την Κοίμηση της Θεοτόκου.

Αν και κάθε χρόνο τέτοια μέρα το κέντρο της Αθήνας είναι άδειο, τα νησιά και οι λατρευτικοί χώροι είναι γεμάτοι με πλήθος πιστών. Επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων είναι το νησί της Μεγαλόχαρης, η Τήνος, όπου και γίνεται το μεγαλύτερο προσκύνημα.

Χιλιάδες πιστοί συρρέουν στην Τήνο παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, αναζητώντας δύναμη και ελπίδα.

Ανεβαίνουν από το λιμάνι γονυπετείς, μέχρι και το εσωτερικό της εκκλησίας για να τηρήσουν την υπόσχεση που έδωσαν στη Μεγαλόχαρη.

Παραμονή της Κοίμησης της Θεοτόκου, η εκκλησία είναι ασφυκτικά γεμάτη. Οι πιστοί περιμένουν υπομονετικά στην ουρά εκτός και εντός του ναού, για να ανάψουν ένα κερί και να προσκυνήσουν την εικόνα.

Σε κλίμα συγκίνησης και κατάνυξης οι εκατοντάδες πιστοί στέκονται με δέος μπροστά στη θαυματουργή εικόνα. Οι περισσότεροι επισκέπτονται κάθε χρόνο την Τήνο τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου, ο καθένας για τον δικό του λόγο.

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού έχουν δέσει στο λιμάνι της Τήνου για να αποδώσουν τιμές κατά τον εορτασμό της Κοίμησης της Θεοτόκου, αλλά και της επετείου της βύθισης του καταδρομικού «Έλλη».

Αύριο, όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιηθεί και η τελετή για την 85η επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη» στο λιμάνι της Τήνου, μια μαύρη σελίδα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Πού θα περάσουν τον Δεκαπενταύγουστο οι πολιτικοί

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στις Κορακιές Χανίων.

Στην Πάρο, στον Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής και στη θεία λειτουργία που θα τελεσθεί εκεί για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα παραστεί την Παρασκευή στις 9.40 το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας θα μεταβεί, αύριο, Παρασκευή 15 Αυγούστου, στην Τήνο όπου θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και στις τελετές για την 85η επέτειο του τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη».

Στη Φολέγανδρο, τόπο καταγωγής της μητέρας του, θα περάσει τις ημέρες των εορτών του Δεκαπενταύγουστου ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με πηγές της Κουμουνδούρου.