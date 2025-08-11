Πέθανε σε ηλικία 77 ετών, η αγαπημένη ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Κυριακής (10/08), σκορπίζοντας θλίψη στο ελληνικό θέατρο, στα αγαπημένα της πρόσωπα, σε συνεργάτες, συναδέλφους, θαυμαστές και φιλότεχνους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δημοφιλής καλλιτέχνης έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από ισχυρά, θαλάσσια ρεύματα, προσπαθώντας να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το νησάκι του Αγίου Μηνά στους Φούρνους Ικαρίας. Η φίλη που ήταν μαζί της, ανησύχησε όταν εκείνη δεν επέστρεψε και ενημέρωσε τις αρχές.

Φίλοι και συνεργάτες την αποχαιρετούν

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε ο ηθοποιός και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αποχαιρέτησε με ιδιαίτερη συγκίνηση: «”Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…” Σαν αποχαιρετισμό, σου αφήνω μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε…”.

Με ένα παράπονο κι ένα αναπάντητο «γιατί» εκφράζει τον πόνο της η φίλη και συνάδελφος της εκλιπούσας, ηθοποιός Κατερίνα Μαραγκού.

«Χτύπησε το τηλ. στις 7 ήταν η Τζένη από τους Φούρνους από το ταβερνάκι που τρώγατε με την Ρένη Πιττακή, μου είπε κλαίγοντας, η φίλη σας η κ Σοφία Σεϊρλή πνίγηκε στο Καμάρι, έχει αναστατωθεί το νησί, δεν κατάλαβα, τα έχασα λύθηκαν τα πόδια μου, πώς αφού το μεσημέρι στις 12 μιλήσαμε και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι, να πάτε στο Πετροκοπιό, η στην Βιτσιλιά που πήγατε χθες, και μου είπες μα να δούμε και κάτι άλλο, σου είπα όχι σήμερα , έχει αέρα θα έχει κύμα είναι ανοιχτά εκεί και είναι επικίνδυνα πηγαίνετε σε άλλη παραλία Δεν με άκουσες.

Μου έλεγες του χρόνου θέλω να έρθουμε μαζί στους Φούρνους, να τους εξερευνήσουμε, δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος, γιατί δεν με άκουσες; Δεν έχω λόγια τα έχω χαμένα. Θα θυμάμαι πάντα τις εξορμήσεις μας τους τσακωμούς μας τα γέλια μας .

Σε αποχαιρετώ με απέραντη θλίψη, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, με μια φωτό που σου έβγαλα από μια εξερεύνηση μας, όπως έλεγες στο Οίτυλο στη Μάνη, τον Ιούνιο του 2023 που σου άρεσε πολύ.

Αντίο Σοφούλα! Μέσα μου θα μείνει ένα μεγάλο παράπονο, πάντα με άκουγες..

Σήμερα γιατί δεν το έκανες»

To δικό του αντίο στην αγαπημένη καλλιτέχνη μοιράστηκε το Θέατρο Πορεία, με το οποίο συνεργάστηκε τα τελευταία χρόνια: «Η αγαπημένη μας Σοφία δεν είναι πια μαζί μας. Όλα όσα ζήσαμε μαζί, θα μείνουν χαραγμένα στην μνήμη και στην ψυχή μας , μαζί με τους ρόλους που τόσο υπέροχα ερμήνευσε σε εμβληματικές μας παραστάσεις όπως η Μεγάλη Χίμαιρα, το Έγκλημα και τιμωρία. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό: «Σοφάκι μου, υπέροχο πλάσμα αγαπημένο, ταλαντούχο, δραστήριο, τι πλήγμα ήταν αυτό! Το χιούμορ και το χαμόγελο σου , το θείο παίξιμο στους ρόλους σου, πως να το σβήσω από την ψυχή μου…Καλή μου φίλη, φεύγεις πρόωρα κι άδικα…..».

Με μια φωτογραφία από την παρουσία της στο έργο «Έγκλημα και Τιμωρία», αποχαιρέτησε τη Σοφία Σεϊρλή ο γνωστός σκηνοθέτης Δημήτρης Τάρλοου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Δημήτρης Τάρλοου (@dimitri_tarlow)

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Η Σοφία Σεϊρλή γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στις 1 Δεκεμβρίου 1947. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου κι έπειτα συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανάμεσά τους οι Παντελής Βούλγαρης, Νικαίτη Κοντούρη Αντώνης Καλογρίδης, Γιάννης Κακλέας, Έφη Θεοδώρου, Γιάννης Ρήγας, Θοδωρής Αμπαζής, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Βασίλης Παπαβασιλείου, Νίκος Μαστοράκης, Νίκος Χατζόπουλος, Δημήτρης Τάρλοου, Γιάννης Χουβαρδάς.

Συνεργάστηκε με το Ελεύθερο Θέατρο, την Ελεύθερη Σκηνή, τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, το Θέατρο Τέχνης, το Θέατρο Αμόρε κ.ά. Ερμήνευσε πολλούς ρόλους κλασικού, σύγχρονου, ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου.

Οι πιο πρόσφατες παραστάσεις που έπαιξε, ξεχωρίζοντας για τις ερμηνείες της ήταν: «Το χελιδόνι» του Γκιλιέμ Κλούα σ’ ένα ντουέτο με τον Βασίλη Μαυρογεωργίου που σκηνοθέτησε η Ελένη Γκασούκα, η «Τερέζ Ρακέν» του Εμίλ Ζολά από την Λίλλυ Μελεμέ, η «Βασίλισσα της ομορφιάς» του Μάρτιν ΜακΝτόνα σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη, μια παράσταση που ξεχώρισε στα Θεατρικά Βραβεία Κοινού του Αθηνοράματος, κατακτώντας μεταξύ άλλων το 1ο Βραβείο Καλύτερης Παράστασης και Σκηνοθεσίας, «Έγκλημα και τιμωρία», διασκευή του ομότιτλου μυθιστορήματος του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, «Ένα σπίτι φωτεινό σαν μέρα» του Τόνι Κούσνερ σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόσχου.

Παράλληλα, έγραψε σενάρια για την τηλεόραση όπου έχει παίξει και σε πολλές σειρές. Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε στις «Άγριες Μέλισσες», ενσαρκώνοντας τη Μάρω Λυκογιάννη, μητέρα του Ζάχου, καθώς και στο «Μαύρο Ρόδο», στον ρόλο της Μοναχής Αυξεντίας.

Επίσης, έχει διδάξει υποκριτική στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών και σε δραματικές σχολές.