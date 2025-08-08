Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Σαρακήνικο της Μήλου το πρωί της Παρασκευής.

Πρόκειται για ένα ζευγάρι τουριστών από το Βιετνάμ ηλικίας περίπου 50 ετών, οι οποίοι βρίσκονταν στη Μήλο καθώς νωρίτερα είχαν κατέβει από κρουαζιερόπλοιο στον Αδάμαντα.

Στο σημείο έσπευσε σκάφος τύπου ΛΙΑ , στο οποίο επέβαινε και ναυαγοσώστρια. Στην επιχείρηση συμμετέχουν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη.

Το Λιμεναρχείο Μήλου, αν και δεν ήταν δυνατό να αποστείλει το δικό του πλωτό μέσο προς την πλευρά του Σαρακήνικου λόγω καιρού, βρίσκεται παρόν στο σημείο και έχει αναλάβει τον συντονισμό της επιχείρησης για την ανάσυρση των σορών το ταχύτερο δυνατόν.

Σύμφωνα με το miloslife, η σορός της γυναίκας έχει ήδη ανασυρθεί και γίνονται προσπάθειες περισυλλογής και της δεύτερης σορού, αλλά οι συνθήκες είναι δύσκολες καθώς, λόγω των θυελλωδών ανέμων, επικρατεί θαλασσοταραχή.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, και σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πιθανότατα η γυναίκα προσπάθησε να βγάλει selfie φωτογραφία, παρασύρθηκε από τον αέρα και ο σύντροφός της έπεσε στη θάλασσα να τη σώσει με αποτέλεσμα να χάσουν και οι δύο τη ζωή τους.