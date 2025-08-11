Δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8) στη περιοχή Τρελάγκαθα της Περιφερειακής Ενότητας Αιωτολοακαρνανίας.

Κινητοποιήθηκαν 25 Πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Κάτοικοι και επισκέπτες έλαβαν μήνυμα από το “112” να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.