Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8), σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, στις 18:22 στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.