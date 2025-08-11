Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μεγάλη Βόλβη Θεσσαλονίκης ξέσπασε πριν από λίγο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, αλλά και εναέρια μέσα.

Συγκεκριμένα, στο σημείο για την κατάσβεσή της σπεύδουν 48 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ (Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων), 13 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Σημαντική είναι η συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.