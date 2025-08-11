Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 11/08 στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής, σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα και εθελοντές.

Ρίψεις από 11 εναέρια μέσα

Από αέρος συνδράμουν έντεκα αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Δεν κινδυνεύουν σπίτια

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ Καλλιτεχνούπολης και Νέου Βουτζά Αττικής, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική η φωτιά δεν είναι πολύ κοντά σε σπίτια αλλά όλες οι δυνάμεις είναι σε πλήρη δράση για να ανακόψουν την πορεία της.

Μήνυμα από το 112

Λίγα λεπτά μετά τις 18:20 εστάλη μήνυμα από το 112, προκειμένου να προειδοποιήσει τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.