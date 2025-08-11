Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 11/08 στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής, σε δασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα και εθελοντές.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Καλλιτεχνούπολη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 105 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 28 οχήματα, εθελοντές, 11 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Ρίψεις από 11 εναέρια μέσα

Από αέρος συνδράμουν έντεκα αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων δυνάμεων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.



Δεν κινδυνεύουν σπίτια

Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ Καλλιτεχνούπολης και Νέου Βουτζά Αττικής, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 6 μποφόρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική η φωτιά δεν είναι πολύ κοντά σε σπίτια αλλά όλες οι δυνάμεις είναι σε πλήρη δράση για να ανακόψουν την πορεία της.

#Πυρκαγιά

Πυρκαγιά στην Καλλιτεχνούπολη Πικέρμι πάνω από το Λύρειο Ιδρυμα. Πηγή FireAlert GR- FlightRadar 24 pic.twitter.com/WrFPE1JV9L — PROMETHEUS Team – Disaster Intelligence (@PROMETHEUSTeam1) August 11, 2025

Μήνυμα από το 112

Λίγα λεπτά μετά τις 18:20 εστάλη μήνυμα από το 112, προκειμένου να προειδοποιήσει τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.