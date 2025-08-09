Μάχη με μεγάλη αναζωπύρωση δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Χελιδόνι Ηλείας, όπου χθες είχε ξεσπάσει φωτιά που απείλησε κατοικημένες περιοχές και προκάλεσε καταστροφές.

Η φωτιά καίει πευκοδάσος, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα λόγω της έντασης των ανέμων και κατευθύνεται προς τη Νεράιδα.

Συνολικά στην περιοχή επιχειρούν 134 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 46 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.