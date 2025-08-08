Ενεργώντας παράλογα μέσα στην απελπισία του ένας άνδρας στο Χελιδόνι Ηλείας έκλεψε πυροσβεστικό όχημα από το πλήρωμά του με στόχο να σβήσει ο ίδιος τη φωτιά που ξέσπασε την Παρασκευή και μαίνεται στην ευρύτερη περιοχή της Αρχαίας Ολυμπίας.

Όπως μετέδωσε σε ρεπορτάζ του το Ηλεία Live, ο δράστης φέρεται να επιβιβάστηκε στο όχημα που είχε μεταβεί στο μέτωπο, αψηφώντας εντελώς τον σοβαρό κίνδυνο της κίνησής του αυτής.

Άμεσα παρενέβησαν οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ο άνδρας συνελήφθη προκειμένου να οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου για ν’ απολογηθεί για την πράξη του και ν’ ακολουθηθούν οι σχετικές διαδικασίες.

Λογικό ήταν να προκληθεί αναστάτωση και ένταση από την παράτολμη και απερίσκεπτη αυτή ενέργειά του.