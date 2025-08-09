Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Σταυρούλα Γείτονα- Δεληγιάννη, σύζυγος του πρώην βουλευτή του ΠαΣοΚ Κώστα Γείτονα.

Υπηρέτησε ως δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων επί δύο δεκαετίες (1986-2006) και υπήρξε πρόεδρος του παραρτήματος Αθήνας της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στην κοινωνική προσφορά και τη δημόσια ζωή της πόλης.

Συλλυπητήρια από το ΠαΣοΚ

Με θλίψη αποχαιρετά το ΠαΣοΚ τη Σταυρούλα Γείτονα-Δεληγιάννη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή.

«Υπήρξε μέλος του ΠαΣοΚ από την ίδρυσή του, πρόεδρος της ΕΓΕ στο παράρτημα της Αθήνας και επί μία εικοσαετία δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων. Φίλοι και πολιτικοί συνοδοιπόροι εξάρουν το ήθος, τον δυναμισμό και την ευγένεια της», αναφέρεται στη συλλυπητήρια δήλωση του κόμματος, το οποίο εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά του στους οικείους της.

Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Σταυρούλας Γείτονα-Δεληγιάννη, που «υπηρέτησε με αφοσίωση τον Δήμο Αθηναίων και προσέφερε σημαντικό έργο στην κοινωνία», εκφράζει σε ανάρτηση του ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Ο κ. Δούκας εκφράζει, επίσης, τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια και τους οικείους της τονίζοντας την αφοσίωση και το έργο της προς όφελος των πολιτών.