Η ΑΕΚ απέκτησε μεν το πλεονέκτημα, γιατί θα παίξει στην έδρα της, αλλά δεν κλείδωσε την πρόκριση στα playoffs του Conference League. Το ισορροπημένο 2-2 στη Λεμεσό της επιτρέπει να ορίζει τη μοίρα της, χωρίς όμως να την εξασφαλίζει κιόλας με δεδομένο ότι ο Άρης έδειξε μια επικίνδυνη επιθετικά ομάδα με δυνατότητα να κάνει τη ζημιά στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η συζήτηση θα γινόταν υπό διαφορετικές συνθήκες τώρα, αν η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε προφυλάξει το υπέρ της 2-0 πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο στην αναμέτρηση. Οι «κιτρινόμαυροι» μπήκαν με ορμή στον αγώνα, προηγήθηκαν με το σουτ του Περέιρα στο 9ο λεπτό, ύστερα από την ασίστ του Μάνταλου, απείλησαν ξανά και εν τέλει βρήκαν δεύτερο γκολ με τον Ρέλβας στο 14ο λεπτό.

Αντί όμως να «χτίσουν» πάνω σε αυτό το προβάδισμα, εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα στην άμυνα. Κάτι που δεν είχε συμβεί στα δύο ματς με την Μπερ Σεβά, όταν και σε δύο 90λεπτα είχαν διατηρήσει το μηδέν. Πρώτα ο Κακουλλής έφυγε στην πλάτη της άμυνας και με εύστοχο πλασέ μείωσε στο 18ο λεπτό κι ακολούθως ο αμαρκάριστος στην περιοχή Γκόλντσον ισοφαρίσει για τον Άρη με βολέ στο 31ο λεπτό.

Το αποτέλεσμα όπως διαμορφώθηκε σ’ εκείνο το σημείο του ματς δεν άλλαξε ως το τέλος παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στο χορτάρι. Αλήθεια είναι, βέβαια, πως όσο περνούσε ο χρόνος, τόσο Άρης και ΑΕΚ συμβιβάζονταν, ιδίως αφότου όσοι ήρθαν από τον πάγκο δεν βοήθησαν στη διατήρηση του υψηλού ρυθμού. Σε αυτό το διάστημα ο Πιερό ήταν ο πιο δραστήριος της Ένωσης, χωρίς όμως τα τελειώματά του να είναι τα ενδεδειγμένα για την κάθε περίσταση.

Άρης Λεμεσού: Βανά Άλβες, Γιαγκό, Γκόλντσον, Μπάλογκαν, Άντερσον Κορέια, Μαρχίεφ, Χαραλάμπους, ΜακΚόσλαντ (86′ Καζού), Μοντνόρ (46′ Μαγιαμπελά), Κακουλλής (46′ Κοκόριν), Κβιλιτάια (77′ Ρόντι)

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος (56′ Πινέδα), Λιούμπιτσιτς (67′ Γκατσίνοβιτς), Περέιρα (91′ Γιόνσον), Μαρίν (67′ Κουτέσα), Ζίνι (56′ Κοϊτά), Πιερό