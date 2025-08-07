Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., συνελήφθησαν δύο άτομα για τους πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο.

Οι εμπλεκόμενοι συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 5-8-2025. Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 26 και 23 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απειλή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά συναυτουργία, παράβαση του νόμου περί όπλων, εξύβριση και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Τι βρέθηκε στα σπίτια τους

Κατόπιν σε έρευνα στις οικίες των -2- συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πιστόλι με γεμιστήρα,

πιστόλι-ρέπλικα,

καραμπίνα για την οποία έχει δηλωθεί κλοπή από την περιοχή του Ναυπλίου και

-10- φυσίγγια.

Επισημαίνεται ότι το πιστόλι και ο γεμιστήρας εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα ανάμεσα σε τσιμεντόλιθους, πλησίον σωλήνα αποχέτευσης, ενώ η καραμπίνα και τα -10- φυσίγγια ανευρέθησαν σε κρύπτη στην οροφή οικίας.

Σημειώνεται ότι οι -2- συλληφθέντες έχουν απασχολήσει τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό των έτερων εμπλεκομένων συνεχίζονται.

Το χρονικό της υπόθεσης

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (4/8) στον Ασπρόπυργο, όταν σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ Ρομά και κατοίκων της περιοχής Νέα Ζωή.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, ομάδα Ρομά εξαπέλυσε ένοπλη επίθεση σε κατοίκους της περιοχής Νέα Ζωή, μέσα από αυτοκίνητα, ως αντίποινα για προηγούμενο επεισόδιο.

Επέστρεψαν με αυτοκίνητα πυροβολώντας

Η συμπλοκή των δύο ομάδων ξεκίνησε με λεκτικές επιθέσεις εκατέρωθεν. Η κατάσταση ξέφυγε και οι δύο πλευρές «πιάστηκαν στα χέρια». Λίγο αργότερα, η ομάδα των Ρομά αποχώρησε και το συμβάν με αποτέλεσμα η άλλη πλευρά να εκλάβει το περιστατικό ως λήξαν. Δεν πέρασε πολλή ώρα και οι Ρομά επέστρεψαν με αυτοκίνητα πυροβολώντας τους κατοίκους της περιοχής.

Εκτιμάται ότι έπεσαν περισσότερες από 40 σφαίρες σε τοίχους σπιτιών και οχήματα.