Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (4/8) στον Ασπρόπυργο, όταν σημειώθηκε άγρια συμπλοκή μεταξύ Ρομά και κατοίκων της περιοχής Νέα Ζωή.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, ομάδα Ρομά εξαπέλυσε ένοπλη επίθεση σε κατοίκους της περιοχής Νέα Ζωή, μέσα από αυτοκίνητα, ως αντίποινα για προηγούμενο επεισόδιο.

Επέστρεψαν με αυτοκίνητα πυροβολώντας

Η συμπλοκή των δύο ομάδων ξεκίνησε με λεκτικές επιθέσεις εκατέρωθεν. Η κατάσταση ξέφυγε και οι δύο πλευρές «πιάστηκαν στα χέρια». Λίγο αργότερα, η ομάδα των Ρομά αποχώρησε και το συμβάν με αποτέλεσμα η άλλη πλευρά να εκλάβει το περιστατικό ως λήξαν. Δεν πέρασε πολλή ώρα και οι Ρομά επέστρεψαν με αυτοκίνητα πυροβολώντας τους κατοίκους της περιοχής.

Εκτιμάται ότι έπεσαν περισσότερες από 40 σφαίρες σε τοίχους σπιτιών και οχήματα.