“Feel free to modify this prayer or tailor it to your specific needs and benefits.”

(Μη διστάσετε να τροποποιήσετε αυτή την προσευχή σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις.)

Η γυναίκα συνέχισε κανονικά με ένα «Αμήν», χωρίς να αντιληφθεί το λάθος, αφήνοντας το ακροατήριο μεταξύ αμηχανίας και γέλιων. Το περιστατικό καταγράφηκε και έκανε τον γύρο των social media ως παράδειγμα για τα όρια (και τις παγίδες) της χρήσης AI σε ευαίσθητα ή παραδοσιακά πλαίσια.