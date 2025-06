To ενδιαφέρον με τη λίστα των 100 καλύτερων ταινιών των πρώτων 25 χρόνων του 21ου αιώνα που επελέγησαν μετά από ψηφοφορία που διεξήγαγε η εφημερίδα Τimes της Νέας Υόρκης, είναι ότι η πίτα μοιράστηκε, μπορείς να πεις δίκαια, με την έννοια ότι η εκατοντάδα δεν μονοπωλείται από αμερικανικό κινηματογράφο αλλά υπάρχουν ταινίες από κάθε γωνιά του κόσμου.

Μάλιστα, μια νοτιοκορεάτικη μάλιστα, η «Παράσιτα» (2019) του Μπονγκ Τζουν Χο κατακτά την πρώτη θέση!!

Επίσης, στην πρώτη εικοσάδα, επτά ταινίες είναι μη αγγλόφωνες παραγωγές: οι «Θέλω και τη μαμά σου» (Μεξικό, Αλφόνσο Κουαρόν, 18η θέση), «Τίγρης και δράκος» (Ταϊβάν/ Κίνα, Ανγκ Λι, 16η θέση), «Η πόλη του Θεού» (Βραζιλία, Φερνάντο Μεϊρέλες 15η θέση), «Ζώνη ενδιαφέροντος» (Αγγλία/ ΗΠΑ/ Πολωνία – σε γερμανική γλώσσα – Τζόναθαν Γκλέιζερ 12η θέση), «Ταξίδι στη Χώρα των θαυμάτων» (Ιαπωνία, Χαγιάο Μιγιαζάκι – κινούμενα σχέδια – 9η θέση), «Ερωτική επιθυμία» (Χονγκ Κονγκ/ Κίνα, Γουόνγκ Καρ Βάι, 4η θέση) και στην πρώτη, όπως είπαμε, τα «Παράσιτα».

Στην περίπτωση του «Ταξίδι στη Χώρα των θαυμάτων» έχει ενδιαφέρον το ότι «νίκησε» τον κολοσσό PIXAR, που έχει μεν ταινίες στην λίστα αλλά χαμηλότερα σε ιεραρχία.

Χαρμόσυνο μάλιστα και για τα «δικά μας» είναι το γεγονός ότι μια ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, η «Ευνοούμενη» (ίσως η καλύτερη ταινία του) συμπεριλαμβάνεται στην 100άδα έχοντας λάβη την 52η θέση.

Ωστόσο, από την λίστα, λείπει όλως περιέργως η ταινία «Poor things» του ιδίου σκηνοθέτη που είχε εξαιρετικό hype στην πρώτη προβολή της πριν από δύο χρόνια. Ε ναι, νιώθεις κάπως περίεργα βλέποντας την κωμωδία «Superbad» του Γκρεγκ Μοτόλα να βρίσκεται στην εκατοντάδα, (στη θέση 100 για την ακρίβεια) και πουθενά το «Poor things».

Η μεθοδολογία

Η μεθοδολογία των Times για την ψηφοφορία (που έγινε σε συνεργασία με το The Upshot — ένα τμήμα της εφημερίδας που επικεντρώνεται στα δεδομένα και την αναλυτική δημοσιογραφία) ήταν η εξής: εστάλησαν ψηφοδέλτια σε εκατοντάδες σκηνοθέτες, ηθοποιούς, κινηματογραφιστές και άλλους εκπροσώπους της κινηματογραφικής βιομηχανίας, από τους οποίους ζητήθηκε να υποβάλουν τις επιλογές τους για τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα.

Οι υποψήφιοι ψηφοφόροι έπρεπενα υποβάλουν έως και 10, ενώ όπως οι Times ανακοίνως αργότερα, κάποιοι υπέβαλαν λιγότερες.

Υπήρχε μόνο ένας κανόνας για την επιλογή ταινιών: Θα έπρεπε να είναι ταινίες μεγάλου μήκους που κυκλοφόρησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες από την 1η Ιανουαρίου 2000 και μετά.

Μεταξύ των ψηφοφόρων ήταν βραβευμένοι με Όσκαρ σκηνοθέτες όπως ο Πέδρο Αλμοδόβαρ (Γύρνα Πίσω), η Σοφία Κόπολα (Χαμένοι στην μετάφραση), ο Μπάρι Τζένκινς (Moonlight) και ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο (Ο λαβύρινθος του Πάνα), καθώς και καταξιωμένοι ηθοποιοί όπως ο Τζον Τορτούρο, η Τζούλιαν Μουρ και η φετινή νικήτρια στην κατηγορία του Όσκαρ Α γυναικείου ρόλου, Μάικι Μάντισον (Anora).

Αφού έριξαν την ψήφο τους, οι ψηφοφόροι, σε μια σειρά από αναμετρήσεις που ακολούθησαν είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν ποια από τις δύο τυχαία επιλεγμένες ταινίες ήταν καλύτερη. Ακολούθησε ένας συνδυασμός των δεδομένων με τις καταμετρήσεις ψήφων και έτσι δημιουργήθηκε η λίστα με τις 100 κορυφαίες ταινίες.

Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν ταινίες με τις οποίες οι ίδιοι έχουν σχέση

Θα πρέπει πάντως να επισημανθεί, ότι σε αυτού του τύπου τις λίστες, πρώτον, αρκετοί από τους ψηφοφόρους ψηφίζουν ταινίες με τις οποίες οι ίδιοι έχουν σχέση (ο Τσιγουετέλ Ετζιοφόρ π.χ. ψήφισε το «12 χρόνια σκλάβος» στο οποίο πρωταγωνιστεί), ή έχουν σχέση με ανθρώπους που έφτιαξαν τις ταινίες.

Η Τζία Κόπολα ας πούμε ψήφισε την ταινία «Αυτόχειρες παρθένοι» της… αδελφής της Σοφία. Σε κάθε περίπτωση, λίστες σαν αυτή των Times όπως και άλλων έγκριτων μέσων, επιβεβαιώνουν ότι οι διασημότητες και οι καλλιτέχνες έχουν και αυτοί γούστα που ενίοτε αντικατοπτρίζουν εκείνα των απλών θεατών και όχι απαραιτήτως των «ειδικών».

Για παράδειγμα, η χυδαία, σκατολογική κωμωδία «Borat» του Σάσα Μπάρον Κοέν που όμως είχε τεράστια επιτυχία στην εποχή της, βρίσκεται στην 53η θέση, πάνω από τον «Λαβύρινθο του Πάνα» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο αλλά και τρεις ταινίες του Κρίστοφερ Νόλαν, τις «Inception», «Memento» και «Οπενχάιμερ»!

Σε μερικές περιπτώσεις μάλιστα, λές και πάλι καλά, όπως προσωπικά είπα βλέποντας το μεγαλειώδες φιλμ του Μίχαελ Χάνεκε «Amour» στην …75η θέση!

Η αναλυτική λίστα των New York Times

100

Superbad

Greg Mottola, 2007

99

Memories of Murder

Bong Joon Ho, 2005

98

Grizzly Man

Werner Herzog, 2005

97

Gravity

Alfonso Cuarón, 2013

96

Black Panther

Ryan Coogler, 2018

95

The Worst Person in the World

Joachim Trier, 2021

94

Minority Report

Steven Spielberg, 2002

93

Michael Clayton

Tony Gilroy, 2007

92

Gladiator

Ridley Scott, 2000

91

Fish Tank

Andrea Arnold, 2010

90

Frances Ha

Noah Baumbach, 2013

89

Interstellar

Christopher Nolan, 2014

88

The Gleaners & I

Agnès Varda, 2001

87

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

Peter Jackson, 2001

86

Past Lives

Celine Song, 2023

85

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy

Adam McKay, 2004

84

Melancholia

Lars von Trier, 2011

83

Inside Llewyn Davis

Ethan Coen and Joel Coen, 2013

82

The Act of Killing

Joshua Oppenheimer and Anonymous, 2013

81

Black Swan

Darren Aronofsky, 2010

80

Volver

Pedro Almodóvar, 2006

79

The Tree of Life

Terrence Malick, 2011

78

Aftersun

Charlotte Wells, 2022

77

Everything Everywhere All at Once

Daniel Kwan and Daniel Scheinert, 2022

76

O Brother, Where Art Thou?

Ethan Coen and Joel Coen, 2000

75

Amour

Michael Haneke, 2012

74

The Florida Project

Sean Baker, 2017

73

Ratatouille

Brad Bird, 2007

72

Carol

Todd Haynes, 2015

71

Ocean’s Eleven

Steven Soderbergh, 2001

70

Let the Right One In

Tomas Alfredson, 2008

69

Under the Skin

Jonathan Glazer, 2014

68

The Hurt Locker

Kathryn Bigelow, 2009

67

Tár

Todd Field, 2022

66

Spotlight

Tom McCarthy, 2015

65

Oppenheimer

Christopher Nolan, 2023

64

Gone Girl

David Fincher, 2014

63

Little Miss Sunshine

Jonathan Dayton and Valerie Faris, 2006

62

Memento

Christopher Nolan, 2001

61

Kill Bill: Vol. 1

Quentin Tarantino, 2003

60

Whiplash

Damien Chazelle, 2014

59

Toni Erdmann

Maren Ade, 2016

58

Uncut Gems

Benny Safdie and Josh Safdie, 2019

57

Best in Show

Christopher Guest, 2000

56

Punch-Drunk Love

Paul Thomas Anderson, 2002

55

Inception

Christopher Nolan, 2010

54

Pan’s Labyrinth

Guillermo del Toro, 2006

53

Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan

Larry Charles, 2006

52

The Favourite

Yorgos Lanthimos, 2018

51

12 Years a Slave

Steve McQueen, 2013

50

Up

Pete Docter, 2009

49

Before Sunset

Richard Linklater, 2004

48

The Lives of Others

Florian Henckel von Donnersmarck, 2007

47

Almost Famous

Cameron Crowe, 2000

46

Roma

Alfonso Cuarón, 2018

45

Moneyball

Bennett Miller, 2011

44

Once Upon a Time … in Hollywood

Quentin Tarantino, 2019

43

Oldboy

Park Chan-wook, 2005

42

The Master

Paul Thomas Anderson, 2012

41

Amélie

Jean-Pierre Jeunet, 2001

40

Yi Yi

Edward Yang, 2000

39

Lady Bird

Greta Gerwig, 2017

38

Portrait of a Lady on Fire

Céline Sciamma, 2019

37

Call Me by Your Name

Luca Guadagnino, 2017

36

A Serious Man

Ethan Coen and Joel Coen, 2009

35

A Prophet

Jacques Audiard, 2010

34

Wall-E

Andrew Stanton, 2008

33

A Separation

Asghar Farhadi, 2011

32

Bridesmaids

Paul Feig, 2011

31

The Departed

Martin Scorsese, 2006

30

Lost in Translation

Sofia Coppola, 2003

29

Arrival

Denis Villeneuve, 2016

28

The Dark Knight

Christopher Nolan, 2008

27

Adaptation

Spike Jonze, 2002

26

Anatomy of a Fall

Justine Triet, 2023

25

Phantom Thread

Paul Thomas Anderson, 2017

24

Her

Spike Jonze, 2013

23

Boyhood

Richard Linklater, 2014

22

The Grand Budapest Hotel

Wes Anderson, 2014

21

The Royal Tenenbaums

Wes Anderson, 2001

20

The Wolf of Wall Street

Martin Scorsese, 2013

19

Zodiac

David Fincher, 2007

18

Y tu mamá también

Alfonso Cuarón, 2002

17

Brokeback Mountain

Ang Lee, 2005

16

Crouching Tiger, Hidden Dragon

Ang Lee, 2000

15

City of God

Fernando Meirelles, 2003

14

Inglourious Basterds

Quentin Tarantino, 2009

13

Children of Men

Alfonso Cuarón, 2006

12

The Zone of Interest

Jonathan Glazer, 2023

11

Mad Max: Fury Road

George Miller, 2015

10

The Social Network

David Fincher, 2010

9

Spirited Away

Hayao Miyazaki, 2002

8

Get Out

Jordan Peele, 2017

7

Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Michel Gondry, 2004

6

No Country for Old Men

Ethan Coen and Joel Coen, 2007

5

Moonlight

Barry Jenkins, 2016

4

In the Mood for Love

Wong Kar-Wai, 2001

3

There Will Be Blood

Paul Thomas Anderson, 2007

2

Mulholland Drive

David Lynch, 2001

1

Parasite

Bong Joon Ho, 2019