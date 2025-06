Με τη συμβολική δύναμη της πανεπιστημιακής παράδοσης της Αθήνας να αγκαλιάζει τη σύγχρονη πανεπιστημιακή συνεργασία, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 35ης Γενικής Συνέλευσης των Πανεπιστημίων των Πρωτευουσών της Ευρώπης (UNICA – Network of Universities from the Capitals of Europe), στο ιστορικό κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι εργασίες της Συνόδου ξεκίνησαν την Πέμπτη 19 Ιουνίου με τη Γενική Συνέλευση των Πανεπιστημίων των Πρωτευουσών της Ευρώπης. Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε υβριδικά – με δυνατότητα φυσικής παρουσίας αλλά και διαδικτυακής συμμετοχής και ψήφου – έδωσε την ευκαιρία σε ηγετικά στελέχη πανεπιστημίων-μελών του δικτύου UNICA να ανταλλάξουν πληροφορίες, στρατηγικές και αποφάσεις για το μέλλον της συμμαχίας.

«Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμάς η υποδοχή των συναδέλφων μας από τα Πανεπιστήμια των Πρωτευουσών της Ευρώπης στην Αθήνα», δήλωσε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος. «Η παρούσα διοργάνωση ενισχύει τους δεσμούς μεταξύ των μελών του Δικτύου UNICA και αναδεικνύει τη σταθερή μας προσήλωση στη διεθνή ακαδημαϊκή συνεργασία, τον διεπιστημονικό διάλογο και την προαγωγή των ανθρωπιστικών αξιών στο πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης.».

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας ακολούθησαν παράλληλες συνεδρίες:

Η συνεδρίαση της ηγεσίας των μελών του Δικτύου UNICA στην Μεγάλη Αίθουσα του ΕΚΠΑ.

Η συνεδρίαση των Διευθυντών Διεθνών Σχέσεων στο Αμφιθέατρο “Άλκης Αργυριάδης” του ΕΚΠΑ.

Την Παρασκευή 20 Ιουνίου, το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στο UNICA Rectors’ Seminar, με θέμα «Ο καίριος ρόλος των Ανθρωπιστικών Σπουδών στα Πανεπιστήμια μας». Μια σειρά εισηγήσεων, πάνελ και συζητήσεων, με τη συμμετοχή διακεκριμένων προσωπικοτήτων της πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας από όλη την Ευρώπη, επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τη σημασία των Ανθρωπιστικών Επιστημών στο σύγχρονο Πανεπιστήμιο.

Στην παρέμβαση του ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος τόνισε μεταξύ άλλων: «Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο – τη συμπλήρωση 35 ετών κοινής πορείας, συνεργασίας και δέσμευσης για την προώθηση της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Στις τρεις αυτές δεκαετίες, η UNICA εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό δίκτυο πανεπιστημίων, ενωμένων από το όραμα της ακαδημαϊκής αριστείας, της διαπολιτισμικής ανταλλαγής και της προώθησης της γνώσης.

Η σημερινή μας συνάντηση δεν αποτελεί απλώς μια ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων, αλλά και μια επιβεβαίωση της συλλογικής μας ευθύνης να διαμορφώσουμε το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται με ραγδαίους ρυθμούς, ο ρόλος των πανεπιστημίων είναι πιο κρίσιμος από ποτέ. Καθώς συμμετέχουμε στις εργασίες, ας εμπνευστούμε από το θέμα του φετινού Σεμιναρίου Πρυτάνεων: «Ο Καθοριστικός Ρόλος των Ανθρωπιστικών Σπουδών στα Πανεπιστήμιά μας.

Ας αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για στοχασμό, συνεργασία και για να διαμορφώσουμε μαζί ένα μέλλον όπου τα Πανεπιστήμιά μας θα παραμένουν φάροι γνώσης, κατανόησης και προόδου».

Η φετινή διοργάνωση στην Αθήνα αναδεικνύει με σαφήνεια τον ρόλο του Δικτύου UNICA ως ενός δυναμικού δικτύου για το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης.

Το Δίκτυο “Network of Universities from the Capitals of Europe – UNICA” (https://www.unica–network.eu) δημιουργήθηκε το 1990 ως αποτέλεσμα πρωτοβουλίας μίας ομάδας ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα οποία είναι τα Ιδρυτικά μέλη του Δικτύου. Το ΕΚΠΑ είναι το μόνο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδος που συμμετέχει στo δίκτυο αυτό. Τα μέλη του δικτύου ανέρχονται σε 54, αριθμούν σε σύνολο 150.000 προσωπικό και 1.500.000 φοιτητές και εδρεύουν σε 42 Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Το Δίκτυο UNICA αποτελεί ταυτοχρόνως και μέλος άλλων δικτύων όπως των: European University Association (EUA), Scholars At Risk Network (SAR), Erasmus Student Network (ESN), κ.ά. και συμμετέχει τόσο ως συντονιστής (coordinator) αλλά και ως εταίρος (partner) σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Μέσα στους στόχους του δικτύου περιλαμβάνονται η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Πανεπιστημίων-μελών, η διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και διοικητικού έργου, η εκπόνηση κοινών προγραμμάτων σπουδών και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των μελών του δικτύου στα ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων στις τακτικές θεματικές συναντήσεις του Δικτύου διαμορφώνουν κοινές στρατηγικές για τη διεθνοποίηση των σπουδών και την ενθάρρυνση της κινητικότητας των μελών των Πανεπιστημίων, την προώθηση της εκπαίδευσης και την προαγωγή της έρευνας, της περαιτέρω ανάπτυξης των Πανεπιστημίων και της σύνδεσής τους με την κοινωνία.