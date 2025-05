Με υπαινιγμούς που όμως είχαν ευδιάκριτους αποδέκτες, συνοδεύτηκαν οι κοινές δηλώσεις του κινέζου προέδρου και του ρώσου ομολόγου του, κατά την υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, στο πλαίσιο της τετραήμερης επίσκεψης του στη Ρωσία, με αφορμή τις εκδηλώσεις για την επέτειο των 80 χρόνων από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της επί της ναζιστικής Γερμανίας, ενώ αυτό το Σαββατοκύριακο ξεκινούν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις Κίνας – ΗΠΑ, στην Ελβετία.

Οι δύο άντρες μίλησαν αφού πλησίασαν ο ένας τον άλλον κατά μήκος ενός κόκκινου χαλιού από τις αντίθετες άκρες μιας από τις πιο πολυτελείς αίθουσες του Κρεμλίνου και έδωσαν τα χέρια μπροστά στις κάμερες. Ο καθένας χαιρετούσε τον άλλον ως «αγαπητέ φίλε».

🇷🇺🇨🇳 An official welcoming ceremony for President of the People’s Republic of China Xi Jinping, led by the President of the Russian Federation

📍 Moscow, May 8, 2025https://t.co/It9dx72l5E#RussiaChina pic.twitter.com/HUb8ozUwc2

