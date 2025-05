Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα.

«Πέντε άνθρωποι είναι νεκροί και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα, τα χαράματα, στο σπίτι της οικογένειας Αμπού Ραγιάν, στην πόλη Μπέιτ Λάχια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει μέχρι τώρα, αυτή την πληροφορία.

Έπειτα από δυο μήνες κατάπαυσης του πυρός, ο στρατός του Ισραήλ ξανάρχισε τη 18η Μαρτίου τις επιχειρήσεις του, λέγοντας πως θέλει να αναγκάσει έτσι τη Χαμάς να αφήσει ελεύθερους τους τελευταίους ομήρους που κρατά, αφότου απήχθησαν, κατά την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023, που απετέλεσε το έναυσμα του πολέμου.

Χθες, η πολιτική προστασία στον πολιορκούμενο θύλακα ανέφερε πως σκοτώθηκαν τουλάχιστον 59 άνθρωποι σε διάφορους ισραηλινούς βομβαρδισμούς, ανάμεσά τους 33, στο πιο πολύνεκρο πλήγμα, κοντά σε δημοφιλές καφέ στην πόλη της Γάζας (βόρεια), όπου νεαροί είχαν συγκεντρωθεί για να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο.

A mother and her son, their final farewell. pic.twitter.com/lSRK9fUYe5

Η νέα επίθεση έρχεται εν μέσω μιας δεινής ανθρωπιστικής κατάστασης: η πείνα στη Γάζα έχει εκτοξευθεί από τις 2 Μαρτίου που το Ισραήλ επέβαλε αποκλεισμό στις προμήθειες βοήθειας, στη μικρή παραθαλάσσια – υπό πολιορκία – περιοχή.

His name is Muhammad, lsrael is starving him, no food, no medicine. #Gaza pic.twitter.com/7RUDlHEDpi

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) May 7, 2025