«Μπορείτε να δείτε τη ζώνη ακριβώς πίσω μας: κρατήρας έχει σχηματιστεί εκεί, διαμέτρου δεκάδων μέτρων και επίσης βάθους δεκάδων μέτρων». Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας της κεντρικής περιοχής του Ισραήλ Γιαΐρ Χεζρόνι μετά την πυραυλική επίθεση των Χούθι κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Σειρήνες ήχησαν σε όλο το κεντρικό Ισραήλ μετά την πρόσκρουση, περιλαμβανομένης της περιοχής κοντά στο Τελ Αβίβ. Δημοσιογράφος του Reuters στο αεροδρόμιο είδε επιβάτες να τρέχουν προς τις αίθουσες ασφαλείας.

Οχτώ άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων του Ισραήλ, με τραύματα σε άκρα και κεφάλι.

The massive crater created by the Houthi ballistic missile impact this morning near Ben Gurion International Airport in Central Israel. The missile impacted next to an access road outside the airport, with the crater measured to be 25 meters across and several meters deep,… pic.twitter.com/VhmLvWNkmJ

— OSINTdefender (@sentdefender) May 4, 2025