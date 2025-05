Οι Χούθι έριξαν πύραυλο κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, με τον ισραηλινό στρατό να ανακοινώνει την πτώση βλήματος ή συντριμμιών μετά τις προσπάθειες αναχαίτισης. Το αεροδρόμιο διέκοψε προσωρινά τις απογειώσεις και τις προσγειώσεις μετά την πρόσκρουση του πυραύλου.

Οι αντάρτες της Υεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση «βαλλιστικού πυραύλου» όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυό τους al-Massirah. Σε ανακοίνωσή τους η Χούθι ανέφεραν πως «έθεσαν στο στόχαστρο το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο που έφθασε με επιτυχία τον στόχο του».

Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι το βλήμα έπεσε δίπλα σε δρόμο που βρίσκεται κοντά σε χώρο στάθμευσης του Τερματικού Σταθμού 3. Φωτογραφία που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει στροφή σε δρόμο να είναι καλυμμένη με συντρίμμια.

OMG. JFK airport was just hit by a ballistic missile! Wonder what the US will do now!

Oh wait, sorry, I read wrong. It was Ben Gurion Airport, Israel’s main airport.

Carry on. Nothing to see here. Only millions of Jews in bomb shelters and a shut down airport.

It’s time… pic.twitter.com/oFmVjW61Jk

— Hillel Fuld (@HilzFuld) May 4, 2025