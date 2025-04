Αφιερωμένες στις ένοπλες συγκρούσεις στην Ουκρανία και στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και στα σχέδια επανεξοπλισμού των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, ήταν κατά κύριο λόγο φέτος οι καθιερωμένες πασχαλινές πορείες ειρήνης, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τη Μεγάλη Πέμπτη έως και σήμερα σε όλη τη χώρα.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις περισσότερες από 100 εκδηλώσεις για την ειρήνη. «Οι φετινές πορείες του Πάσχα έστειλαν ένα σαφές μήνυμα υπέρ της ειρήνης, της διπλωματίας και του αφοπλισμού και εναντίον των σχεδίων επανεξοπλισμού του επικείμενου κυβερνητικού συνασπισμού. Η μελλοντική κυβέρνηση πρέπει να δώσει πολύ μεγαλύτερη έμφαση στις διπλωματικές λύσεις και στην αποκλιμάκωση, για τον τερματισμό των πολλών διεθνών συγκρούσεων», δήλωσε ο Κρίστιαν Γκόλα, επικεφαλής του Δικτύου Ειρήνης, οργάνωσης η οποία λειτουργεί ως γραφείο ενημέρωσης για τις πορείες του Πάσχα.

Το ειρηνευτικό κίνημα «παραμένει προσηλωμένο στο όραμά του για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα, για μια αποστρατιωτικοποιημένη Ευρώπη και για μια Γερμανία από το έδαφος της οποίας δεν θα πηγάζει πόλεμος, αλλά ειρήνη», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Δικτύου, Βίλι βαν Όογιεν.

Υπέρ της προοπτικής επανεξοπλισμού της Bundeswehr τάχθηκε την ίδια ώρα ο «πράσινος» πρωθυπουργός της Βάδης-Βυρτεμβέργης Βίνφριντ Κρέτσμαν: «Η επιθυμία για ειρήνη είναι πάντα καλή, αλλά ο ειρηνισμός σημαίνει πλέον κάτι διαφορετικό: προετοιμασία για άμυνα και εξοπλισμό κατά τρόπο πραγματικά αποτρεπτικό», δήλωσε ο κ. Κρέτσμαν και τόνισε ότι δεν βλέπει λογική εναλλακτική λύση στον επανεξοπλισμό της Γερμανίας και της Ευρώπης.

Thousands across Germany joined some 70 so-called Easter marches to rally for peace, a tradition that dates back to the 1960s. Protesters voiced their dissent against the wars in Ukraine and Gaza, along with the proposed deployment of US medium-range missiles in Germany. pic.twitter.com/A81KKnyn4c

— DW News (@dwnews) April 19, 2025