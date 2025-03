Το δίκτυο του Κατάρ Al Jazeera ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο ενός δημοσιογράφου ο οποίος εργαζόταν για ένα από τα κανάλια του, σε ισραηλινό πλήγμα που είχε στόχο το αυτοκίνητό του στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Χοσάμ Σαμπάτ εργαζόταν για το Al Jazeera Mubasher, την αραβόφωνη υπηρεσία απευθείας μετάδοσης, διευκρίνισε το δίκτυο.

Statement from Drop Site News on Israel’s Murder of Our Colleague Hossam Shabat: We Hold Both Israel and the U.S. Government Responsible

🔗 Read here: https://t.co/HaxZ5qJ9Cw pic.twitter.com/jCsOOrIsR8

— Drop Site (@DropSiteNews) March 24, 2025