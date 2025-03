Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο με το άγημα της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥΝ) του Πολεμικού Ναυτικού να παρελαύνει στο κέντρο της Αθήνας εκστομίζοντας εθνικιστικά συνθήματα και βωμολοχίες, που όπως αναμενόταν, προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση εντός κι εκτός ΓΕΕΘΑ και υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει εκφραστεί ήδη ενόχληση και δέσμευση ότι θα κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με ευθύνη του Πενταγώνου. Αρχικά, αναμένεται να κληθούν να δώσουν εξηγήσεις «αυτοί που πρέπει» και εν συνεχεία θα γίνει καταλογισμός ευθυνών, με τα βλέμματα να στρέφονται στη διοίκηση της ΣΜΥΝ.

Στην Τουρκία, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζουν ανάλογα το σχετικό περιστατικό, αναπαράγοντας το επίμαχο βίντεο και δεν αποκλείεται να υπάρξει αντίδραση δια της διπλωματικής οδού.

This footage of the Greek army chanting “Fuck Turkey” and “Cyprus is Greek” is going viral on Turkish Twitter.

First time seeing such thing and unfortunately a friend says this is pretty common? pic.twitter.com/yyJq71tbPt

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 25, 2025