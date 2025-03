Φωτιά ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στην πόλη Κότσανη στην Βόρεια Μακεδονία αφήνοντας πίσω της δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας MIA, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών.

«Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ντισκοτέκ στην Κότσανη», στο ανατολικό τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά των Σκοπίων, στην οποία «περίπου 1.500 άνθρωποι παρακολουθούσαν συναυλία», σύμφωνα με το MIA.

Η εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλέστηκε το Reuters, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη καταμέτρηση «του αριθμού των θυμάτων και των τραυματιών στην πυρκαγιά».

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Τίμτσο Μουτσούνσκι, σχετικά με την φωτιά που στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους.

Ο ΥΠΕΞ εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να παράσχει κάθε απαραίτητη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων σωστικών ομάδων διάσωσης και ιατρικής υποστήριξης» καταλήγει η ανακοίνωση. Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση του έλληνα ΥΠΕΞ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΜΙΑ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην ντισκοτέκ «Pulse» της πόλης αυτής των περίπου 30.000 κατοίκων, στη διάρκεια συναυλίας του DNK, συγκροτήματος χιπ χοπ που είναι πολύ δημοφιλές στη χώρα. Ο κόσμος που είχε πάει να παρακολουθήσει τη συναυλία, η οποία άρχισε τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, αποτελείτο κυρίως από νέους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο SDK, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 03:00 τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδος).

Ο SDK ανέφερε επίσης ότι «πάνω από 100 νέοι έχουν τραυματιστεί», επικαλούμενος τη Διεύθυνση Προστασίας και Διάσωσης και το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων.

Οι τραυματίες αναφέρεται ότι διακομίστηκαν στα νοσοκομεία στην Κότσανη και την Στιπ, η οποία βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της πρώτης.

Σύμφωνα με ορισμένα μέσα ενημέρωσης, η φωτιά είναι πιθανό να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα.

Η φωτιά προκλήθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

