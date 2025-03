Απέναντι στην κλιμάκωση της λογοκρισίας, έχει ενεργοποιηθεί μια παγκόσμια κινητοποίηση από οργανώσεις, θεσμούς και απλούς πολίτες για την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου στο διαδίκτυο. Διεθνείς οργανώσεις όπως οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF), το Article 19, το Electronic Frontier Foundation (EFF), η Access Now, η Human Rights Watch, η Amnesty International και πολλές άλλες παρακολουθούν στενά τις παραβιάσεις διαδικτυακών δικαιωμάτων, δημοσιοποιούν εκθέσεις και ασκούν πίεση για αλλαγές. Για παράδειγμα, η εκστρατεία #KeepItOn της Access Now καταγράφει και δημοσιοποιεί κάθε περίπτωση internet shutdown παγκοσμίως, ασκώντας διεθνή πίεση στα καθεστώτα που καταφεύγουν σε αυτήν την πρακτική. Το 2022 καταγράφηκαν 87 περιπτώσεις διακοπής του ίντερνετ σε 35 χώρες – αριθμός ρεκόρ στην ιστορία.

@accessnow and the #KeepItOn coalition documented 296 in 2024 which was deemed the ‘year of democracy’.

Each of these shutdowns disrupted peoples’ lives, access to lifesaving information, and concealed human rights violations.

Read our 2024 report: https://t.co/ZUnlumaPVB pic.twitter.com/jYbxGwVLjm

— Felicia Anthonio (@FelAnthonio) March 11, 2025