Ολοκληρώθηκε στο Λάνκαστερ Χάους η σύνοδος του Λονδίνου για την Ουκρανία με τη συμμετοχή 15 ηγετών και οικοδεσπότη τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

«Ελπίζω να ξέρετε ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ είμαστε στο πλευρό σας και στο πλευρό του Ουκρανικού λαού για όσο χρειαστεί» είπε ο Στάρμερ στον παρόντα στη σύνοδο, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Όπως σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, αυτή είναι μια στιγμή που συμβαίνει μια μοναδική στιγμή για την ασφάλεια της Ευρώπης καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να ανεβάσουν ταχύτητες.

«Το να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για την Ουκρανία δεν αποτελεί μόνο ζήτημα καλού ή κακού. Είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια κάθε έθνους εδώ και σε άλλες περιοχές» πρόσθεσε ο Κιρ Στάρμερ.

Παράλληλα είπε ότι σκοπεύει να εργαστεί για ένα σχέδιο όσον αφορά την Ουκρανία το οποίο στη συνέχεια «θα συζητήσω με τις ΗΠΑ και μαζί θα το προχωρήσουμε».

Ειδικά για τη σημερινή σύνοδο πρόσθεσε ότι αφορούν «το πώς θα πετύχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη και πώς θα στηρίξουμε την Ουκρανία γιατί ακόμα και όταν η Ρωσία μιλάει για ειρήνη, συνεχίζει την ανελέητη επιθετικότητά της».

Πρώτος στο Λάνσκαστερ Χάους έφτασε ο Εμανουέλ Μακρόν και δεύτερος ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ. Ακολούθησαν ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και οι πρωθυπουργοί Σουηδίας και Τσεχίας, Ουλφ Κρίστερσον και Πετρ Φιάλα.

Λίγο πριν τις 3:30 στον χώρο έφτασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ακολούθησαν ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Οι αφίξεις συνεχίστηκαν με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Ντικ Σουφ και τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Από τους τελευταίους στον χώρο της συνόδου έφτασαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Τον Γάλλο πρόεδρο και τους άλλους συμμετέχοντες υποδέχθηκε ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

Από την πλευρά του ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, σε ανάρτησή του λίγο πριν την έναρξη της συνόδου επισήμανε τρία σημεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούν οι συνομιλίες:

«1. Να στηρίξουμε σήμερα την Ουκρανία. Όλη η Ευρώπη πρέπει να δώσει περισσότερα

2. Όλοι θέλουμε μια συμφωνία ειρήνευσης και αυτή πρέπει να είναι βιώσιμη. Η Ευρώπη κάνει βήματα μπροστά γι’ αυτό

3. Για να διατηρήσουμε το ΝΑΤΟ δυνατό, η Ευρώπη πρέπει να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες».

Very positive heading into today’s meeting in London. Three key points:

1. Support Ukraine today. All in Europe will need to give more

2. We all want a peace deal, and it has to last. Europe is really stepping up here

3. To keep NATO strong, Europe will increase defence spending pic.twitter.com/ZMLu3ncXM2

— Mark Rutte (@SecGenNATO) March 2, 2025